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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 09:15
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    • 21.12.2020 09:17
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    ne an açıklanacak? İşte olası asgari ücret zammı!

    7 milyonu aşkın kişi toplantısından çıkacak kararı beklerken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin en büyük merak konusu bu sene asgari ücrete ne kadar yapılacağı oldu. Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı be asgari geçim ücreti gibi birçok kalemde de artış yaşanacak. İşte olası asgari ücret zammı…

    Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk iki toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.



    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, Üçüncü toplantı ise 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

    2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.


    Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.

    İşte olası zamlar:
    Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

    Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

    Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

    Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

    Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

    Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

    Yüzde 13 zam: 2626.12 lira



    Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

    Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

    Yüzde 16 zam: 2695.84 lira



    Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

    Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

    Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

    Yüzde 20 zam: 2788.8 lira



    Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

    Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

    Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

    Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

    Yüzde 25 zam: 2905 lira

    Yüzde 26 zam: 2928.24



    Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

    Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

    Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

    Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

    Yüzde 31 zam: 3044.44 lira



    Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

    Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

    Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

    Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

    ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ARTIŞ YAŞANACAK KALEMLER:
    İş görmezlik ödeneği

    Asgari geçim indirimi

    Kıdem tazminatı tavanı

    Doğum ve askerlik borçlanması

    Çalışanların sigorta primleri



    Genel sağlık sigortası primi

    Çalışanların sigorta primleri

    Genel sağlık sigortası primi
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    Haberler Ekonomi Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte olası asgari ücret zammı!