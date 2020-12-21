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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 08:43
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    • 21.12.2020 08:43
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    maaşı (parası) 21 Aralık yatan iller! kaç ilde yattı?

    Düzenli olarak maaşından faydalanan vatandaşlar 21 Aralık hakkında sorgulama yapıyor. nın yatıp yatmadığı kontrol ediliyor. Vatandaşlar bu maaşı E-Devlet üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabiliyor. Evde bakım maaşı, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için ödenen bir maaştır.

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    Evde bakım maaşı parası 21 Aralık yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

    21 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama işlemi yapan vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan bir maaş türü. Bu maaştan faydalananlar her ay düzenli olarak kontrol yapıyor. Peki, 21 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 21 ARALIK!

    1- Aksaray

    2- Bolu

    3- Sakarya

    4- Samsun

    5- Antalya

    6- Diyarbakır

    7- Edirne

    8- Konya

    9- Zonguldak

    10- Mersin

    11- İstanbul

    12- Denizli

    13- Manisa

    14- Şanlıurfa

    15- Bilecik

    16- Erzurum

    17- Malatya

    18- Ankara

    19- Kahramanmaraş

    20- Kırklareli

    21- Balıkesir

    22- Uşak

    23- Sivas

    24- Tokat

    25- Bursa

    26- Hatay27- Afyonkarahisar
    28- Adana
    29- Isparta
    30- Aydın
    31- Osmaniye
    32- Kayseri
    33- İzmir
    34-Ordu

    EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

    Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere hasta bakım parası veriliyor. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı deniyor.

    EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

    Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda veriliyor.

    Evde Bakım maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır.

    Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası'ndan yararlanmanız mümkün.
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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı (parası) 21 Aralık yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?