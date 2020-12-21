Evde bakım maaşı parası 21 Aralık yatan iller! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

21 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası sorgulama işlemi yapan vatandaşlar maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan bir maaş türü. Bu maaştan faydalananlar her ay düzenli olarak kontrol yapıyor. Peki, 21 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 21 ARALIK!
1- Aksaray
2- Bolu
3- Sakarya
4- Samsun
5- Antalya
6- Diyarbakır
7- Edirne
8- Konya
9- Zonguldak
10- Mersin
11- İstanbul
12- Denizli
13- Manisa
14- Şanlıurfa
15- Bilecik
16- Erzurum
17- Malatya
18- Ankara
19- Kahramanmaraş
20- Kırklareli
21- Balıkesir
22- Uşak
23- Sivas
24- Tokat
25- Bursa
26- Hatay27- Afyonkarahisar
28- Adana
29- Isparta
30- Aydın
31- Osmaniye
32- Kayseri
33- İzmir
34-Ordu
EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?
Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere hasta bakım parası veriliyor. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı deniyor.
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda veriliyor.
Evde Bakım maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde Bakım Parası Başvurusu için bazı gereken belgeler mevcut. Bunlar bakıcının TC Kimlik fotokopisi, engelli raporu, kimlik belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafdır.
Bu belgelerle beraber bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurmanız durumunda Evde Bakım Parası'ndan yararlanmanız mümkün.