REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN ALINDI, BELLİ TARİHLERDE DOLU

Dağ evlerinin bağlı olduğu otellerin Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü olan Yusuf Avcı, pandemi döneminde dağ evlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Luxury Chalet dediğimiz villalar pandemi döneminde özellikle çok yoğun ilgi görüyor. Tabi kısıtlı sayıda olduğu için şu anda çoğu belli tarihlerde doldu. Oradaki konsepte göre biz fiyatı ayarlıyoruz. Çok farklı bir konsepti var. Hem konfor olsun, hem de yiyecek, içecek anlamında olsun hem de 7 gün 24 saat hizmet var. Özel pisti var. Özel saunası, özel jakuzisi var. Çok inanılmaz bir konfor, inanılmaz bir hizmet kalitesi var. Tabi ki fiyatı biraz farklı.