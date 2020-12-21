Dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri inceleyenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6820 liradan, avro 9,3630 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3700 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftaya nasıl başladı? İşte alış satış fiyatlarında son durum...

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

STERLİN ALIŞ(TL) 10,2275

STERLİN SATIŞ(TL) 10,2380