Dolar, euro ve sterlin kurlarındaki son alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri inceleyenler tarafından araştırılıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,6820 liradan, avro 9,3630 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3700 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? Dolar haftaya nasıl başladı? İşte alış satış fiyatlarında son durum...
DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?
STERLİN ALIŞ(TL) 10,2275
STERLİN SATIŞ(TL) 10,2380
ALTININ KİLOGRAMI 465 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 465 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 943 bin 282,94 lira, işlem miktarı ise 1.991,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 953 milyon 629 bin 180,03 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riski haberleriyle haftaya sert düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,92 azalışla 388,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,12 azalışla 13.341 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,52 azalışla 6.430 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,40 azalışla 5.395 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,78 azalışla 7.813 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,30 azalışla 21.471 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1,22 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Kovid-19'un mutasyon riski ve salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusunun gündeme gelmesiyle Avrupa borsalarının haftaya satıcılı başladığını söyledi.
Bugün, Avro Bölgesi'nde aralık ayı tüketici güven endeksi ve ABD'de kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, salgına ilişkin haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik artan endişelerle pay piyasalarında negatif fiyatlamaların öne çıktığı görülürken, ABD Başkanı Donald Trump, Çinli şirketleri denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.
Öte yandan bugün Çin Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.
Bu gelişmelerle Asya tarafında endekslerde dalgalı bir seyir izlenirken, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 değer kazanarak 3.421 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak günü 26.714 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 103,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 46.659 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 kayıpla 26.376 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.779 puandan kapandı.
KÜRESEL PİYASALAR, HAFTAYA "MUTASYON" ENDİŞELERİ İLE BAŞLADI
Küresel piyasalar, haftaya yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19'da yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açarken, yüzde 70 daha bulaşıcı olan tür nedeniyle ülkeler İngiltere'yle sınırları kapatmaya, uçuşları durdurmaya başladı.
Analistler, mutasyon riski ve alınacak tedbirlerin ne ölçüde olacağına ilişkin haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, haftanın ikinci yarısında Noel tatili dolayısıyla dünya genelinde birçok ülke borsasının tatilde olacağını söyledi.
Geçen hafta piyasaların odağında bulunan ABD'nin bütçe tasarısı ve salgının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomiyi destekleme paketine ilişkin olumlu gelişmelerin ise yeni haftada pay piyasalarında satışları sınırlaması bekleniyor.
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 1 günlük geçici bütçe tasarısını onaylayarak yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının tamamlanması ve oylanması için zaman kazandırdı.
Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı. Cuma günü yüzde 0,64 değer kazanarak 1.408,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak yükseliş trendini üst üste 7. haftaya taşıdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.410,32 puanla cuma günü kırdı.
Analistler, bu hafta Kovid-19 salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, yurt içinde perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının beklendiğini söyledi.
Veri takviminde, salı günü ABD'de açıklanacak büyüme verisinin öne çıktığına işaret eden analistler, perşembe ve cuma günü dünya borsalarının önemli bir kısmının Noel tatili dolayısıyla kapalı olacağını hatırlattı.