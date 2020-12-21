İngiltere'de yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığının açıklanmasıyla birlikte piyasalarda hareketlilik başladı. Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının yanında, ABD teşvik paketinde anlaşma sağlanmasıyla yükselen altın, doların güç kazanmasıyla düştü. Peki, 21 Aralık gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALIŞ(TL) 6,44
GRAM SATIŞ(TL) 6,45
ALTIN YENİDEN 1,900 DOLARIN ÜZERİNDE
Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının ardından güvenli limanlara yönelim, değerli metal fiyatlarını destekledi ve altının ons fiyatı yeniden 1,900 doların üzerine yükseldi.
KÜRESEL EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM
Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle artan kısıtlamalar ve seyahat yasaklarının yanında, ABD teşvik paketinde anlaşma sağlanmasıyla yükselen altın, doların güç kazanmasıyla düştü.
Yeni haftanın ilk işlemlerinde güvenli limanlara yönelimin desteğinde ons fiyatı Eylül'den sonra yeniden 1,900 doların üzerine yükselen altın, doların önde gelen para birimleri karşısında güç kazanmasıyla 1,880 doların da altın geriledi.
Birleşik Krallık, Kanada ve ardından ABD'de başlayan yaygın aşılamanın yarattığı talep umutlarıyla 51 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da, yeni kısıtlama önlemleriyle 50 dolar sınırına döndü.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 4.30 düşüşle 50.03 dolar,
- Batı Teksas yüzde 4.62 düşüşle 47.08 dolar,
- altın yüzde 0.14 düşüşle 1,878.19 dolar,
- gümüş yüzde 0.44 artışla 25.89 dolar,
- bakır yüzde 0.71 artışla 7,995.50 dolar,
- platin yüzde 4.07 düşüşle 996.09 dolar,
- paladyum yüzde 1.84 düşüşle 2,318.10 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 465 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,034 liraya geriledi.
Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak, küresel düzeyde petrol üretiminin, pandemi öncesi düzeylerinin günde ortalama yaklaşık 6.0 ile 7.0 milyon varil kadar gerisinde kaldığına işaret ederek, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağını vurguladı.
Coronavirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle birçok ülkenin Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde oumsuz etki yarattığını vurguladı.
Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ilk dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.
Açıklamasında petrol üreticisi ülkeleri üretimdeki çok hızlı bir artışın "bolluğa" yol açabileceği uyarısı yapan Novak, üretimin yalnızca talebin gerektirmesi durumunda artırılması gerektiğinin altını çizdi.
Tacirler Yatırım analizinde, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını açıkladığı anımsatılarak, şöyle denildi:
"Birleşik Krallık'ta koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğu açıkladı.
"Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, koronavirüsün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talebin arttığını görmekteyiz. Ons altın bugün Asya seansında 1,900 seviyesine ulaşırken, dolar endeksinin ise 90.49 seviyesine yükseldiği takip ediliyor.
"Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1,901 seviyesinden işlem görüyor. Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi altın fiyatları, Ağustos ayından bu yana sürdürmekte olduğu düşüş kanalının üst sınırına (kanal direncine) kadar yükselmiş durumda.
"Bu noktada, kanalın üst çizgisine denk gelen 1,900 seviyesinin kalıcı olarak aşılması altındaki yükselişin devamı açısından büyük önem taşıyor. Ons altının 1,900 seviyesini aşması ve bu seviye üzerinde tutunması durumunda söz konusu düşüş kanalını yukarı yönlü kırılacağından dolayı yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir."