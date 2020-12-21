Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ilk dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.

Açıklamasında petrol üreticisi ülkeleri üretimdeki çok hızlı bir artışın "bolluğa" yol açabileceği uyarısı yapan Novak, üretimin yalnızca talebin gerektirmesi durumunda artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Tacirler Yatırım analizinde, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede hızla yayılan koronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığını açıkladığı anımsatılarak, şöyle denildi:



"Birleşik Krallık'ta koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğu açıkladı.