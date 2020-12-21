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    • Ekonomi
    • 21.12.2020 16:24
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    • 21.12.2020 16:24
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    ! katalog yine dopdolu!

    yayınlandı ve vatandaşlar tarafından hemen incelenmeye başlandı. Belli tarihler aralığında birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan ve en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan Carrefour’da neler var? katalog yine dopdolu, temel gıdadan temizlik ürünlerine, giyimden içeceklere, atıştırmalıklardan şarküteri ürünlerine kadar pek çok seçenekte kampanyalar sizleri bekliyor. İnceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Carrefour aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık-3 Ocak 2020!

    Carrefour aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık-3 Ocak 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Yine dopdolu ürünlerin yer aldığı katalogda indirim oranları oldukça dikkat çekiyor. Evde çok zaman geçirenler için oyunlar, hobi ürünler, pişirme gruplarındaki indirimler de ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Carrefour aktüel katalog haberimizde yer alıyor, siz de önceden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte yılbaşına özel kampanyalarıyla Carrefour aktüel ürünler kataloğu…

    CARREFOUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 ARALIK-3 OCAK 2020

    Yılbaşı hindisi kampanyası

    kahvaltılık ürünlerde fırsatlar

    mutfak pişirme gruplarında kampanyalar

    bebek ürünlerinde indirimler

    temizlik ürünlerinde indirimler

    kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar

    kuru yemişlerde kampanyalar

    içeceklerde fırsatlar

    atıştırmalık ürünlerde kampanyalar

    şarküteri ürünlerinde indirimler

    ev oyunlarında fırsatlar
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    Haberler Ekonomi Carrefour aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık-3 Ocak 2020! Carrefour aktüel katalog yine dopdolu!