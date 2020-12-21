Carrefour aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık-3 Ocak 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Yine dopdolu ürünlerin yer aldığı katalogda indirim oranları oldukça dikkat çekiyor. Evde çok zaman geçirenler için oyunlar, hobi ürünler, pişirme gruplarındaki indirimler de ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Carrefour aktüel katalog haberimizde yer alıyor, siz de önceden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte yılbaşına özel kampanyalarıyla Carrefour aktüel ürünler kataloğu…