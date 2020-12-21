Carrefour aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık-3 Ocak 2020 yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Yine dopdolu ürünlerin yer aldığı katalogda indirim oranları oldukça dikkat çekiyor. Evde çok zaman geçirenler için oyunlar, hobi ürünler, pişirme gruplarındaki indirimler de ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Carrefour aktüel katalog haberimizde yer alıyor, siz de önceden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte yılbaşına özel kampanyalarıyla Carrefour aktüel ürünler kataloğu…
CARREFOUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 ARALIK-3 OCAK 2020
Yılbaşı hindisi kampanyası
kahvaltılık ürünlerde fırsatlar
mutfak pişirme gruplarında kampanyalar
bebek ürünlerinde indirimler
temizlik ürünlerinde indirimler
kişisel bakım ürünlerinde fırsatlar
kuru yemişlerde kampanyalar
içeceklerde fırsatlar
atıştırmalık ürünlerde kampanyalar
şarküteri ürünlerinde indirimler
ev oyunlarında fırsatlar