Devlet sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Her çocuk için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla 200-400-600 TL arası maddi yardımda bulunuyor. Peki bu parayı almak için şartlar neler? Doğum parası nasıl alınır? Yeni doğum yapan annelere 2015 yılında başlatılan bir desteğe göre doğum yardımı yapılıyor. Bu ödemeden nasıl yararlanılır? 1. çocuk, 2. ve 3. çocuklara ödeme ne kadar? Doğum parası alabilmeniz için Türk vatandaşı olmanız gerekmektedir. Aynı zaman da mavi kartı olan kişiler de doğum parasından faydalanabilir. Bir diğer faktör de annenin vefat etmiş olması, Türk vatandaşı olmaması ya da mavi kart sahibi olmaması gibi etkenlerde baba kendi kimliği ile doğum parası için başvurabilir.