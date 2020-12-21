Fiat marka otomobil fiyatları günümüzde pek çok araç alıcısı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ikinci elde fiyatların yükselmesiyle gözler sıfır araç piyasasındaki fiyat seyrinde. Fiat Panda modelinde Urban 1.2 69 HP tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 129 bin 900 TL olarak duyuruldu. Ayrıca Egea modelindeki kampanyaya göre seçilen versiyona göre fiyatlar 123 bin 900 TL'den başlayıp değişiklik gösteriyor. Yazımızın içerisinde Fiat Aralık 2020 Fiat Doblo, Fiorino, Panda, 500 fiyat listesin versiyona göre detaylı bir şekilde yer almaktadır.

İşte 2020 model Doblo, Fiorino, Panda, 500 L, X fiyat listesi...