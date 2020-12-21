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    • 21.12.2020 19:13
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    Bu kampanyalar kaçmaz neredeyse bitti bitecek! 129 bin 900 TL'ye anahtar teslim! , fiyat listesi

    Bu kampanyalar kaçmaz neredeyse bitti bitecek! 129 bin 900 TL'ye anahtar teslim! , fiyat listesi yeni bir otomobil almak isteyenler tarafından merak edilmekte. Ülkemizde pek çok modelini satışa sunmuş olan Fiat Aralık ayı kampanyalarıyla araba almak isteyenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Firma tarafından sunulan diğer fırsatları öğrenip araç alırken aklının bir köşesinde tutmak isteyenler için yapılmış güncel kampanyanları derledik. Bu bağlamda Türkiye'de birçok modeliyle dikkat çeken Fiat Aralık ayı araba fiyat listesini duyurdu. İşte Fiat sıfır araba fiyat listesi

    takvim.com.tr
    İşte Fiat sıfır Fiorino, Egea otomobil fiyat listesi...

    Fiat marka otomobil fiyatları günümüzde pek çok araç alıcısı tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle ikinci elde fiyatların yükselmesiyle gözler sıfır araç piyasasındaki fiyat seyrinde. Fiat Panda modelinde Urban 1.2 69 HP tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 129 bin 900 TL olarak duyuruldu. Ayrıca Egea modelindeki kampanyaya göre seçilen versiyona göre fiyatlar 123 bin 900 TL'den başlayıp değişiklik gösteriyor. Yazımızın içerisinde Fiat Aralık 2020 Fiat Doblo, Fiorino, Panda, 500 fiyat listesin versiyona göre detaylı bir şekilde yer almaktadır.

    İşte 2020 model Doblo, Fiorino, Panda, 500 L, X fiyat listesi...

    EGEA SEDAN 2020 FİYAT LİSTESİ

    EGEA STATION WAGON 2020 FİYAT LİSTESİ

    EGEA HATCHBACK 2020

    FIAT 500 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIAT 500 X 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIAT 500 L 2020 FİYAT LİSTESİ

    DOBLO PANORAMA 2020 FİYAT LİSTESİ

    FIORINO PANORAMA 2020 FİYAT LİSTESİ

    PANDA 2020 FİYAT LİSTESİ

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    Haberler Ekonomi Bu kampanyalar kaçmaz neredeyse bitti bitecek! 129 bin 900 TL'ye anahtar teslim! Fiat Fiorino, Egea fiyat listesi