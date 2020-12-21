Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı!

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI NEGATİF ETKİ YARATTI

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.