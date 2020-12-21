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    • Ekonomi
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    • 21.12.2020 18:46
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    günü düşüşle kapattı! | BIST 100 son durum

    Son dakika haberi...  'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,70 değer kaybederek 'ı 1.384,43 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,05 ile ulaştırma oldu.

    AA
    Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,70 değer kaybederek 21 Aralık'ı 1.384,43 puandan tamamladı.

    İŞLEM HACMİ 31,1 MİLYAR LİRA SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,05 ile ulaştırma oldu.

    VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI NEGATİF ETKİ YARATTI
    Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

    Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade etti.

    Ayrıca analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul günü düşüşle kapattı! | 21 Aralık BIST 100 son durum