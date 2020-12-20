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    Yılbaşı bereketi

    Perşembe saat 21’den 4 saat 5’e kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, gözleri yılbaşı alışverişlerine çevirdi. Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan milyonlar, ne, kıyafetlere ve hediyelik eşyalara yüklendi.

    Yılbaşı bereketi

    Perşembe saat 21'den 4 saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, gözleri yılbaşı alışverişlerine çevirdi. Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan milyonlar, ne, kıyafetlere ve hediyelik eşyalara yüklendi.

    Metro Toptancı Market Türkiye Satın Almadan Sorumlu Üyesi Deniz Alkaç, "Ciddi bir talep var. Bu yıl sofra ürünleri, yılbaşı dekorasyon ve hediyelik eşya satışlarımızda yüzde 100'lük bir artış bekliyoruz" dedi. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise bu yılbaşında en çok ekmek yapma makinesi gibi gıda hazırlama makineleriyle, Türk kahvesi makinesi ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde hızlı bir satış artışı gerçekleştiğini söyledi.

    PINAR ÇELİK

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