Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin lira yardım başvuru e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Salgının başladığı günden bu yana çeşitli ekonomik destekler devreye alınıyor. Bu destekler arasında bin lira sosyal yardım ödemesi de yer alıyor. Ödeneğe bugüne kadar milyonlarca vatandaş yaptı ve başvurusu olumlu bulunanların ödemeleri hesaplarına yatırıldı. 3. fazda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek için başvurular e-Devlet üzerinden alınırken henüz başvuru yapmamış olanlar ise detayları bilmek istiyor. Bilindiği üzere hafta içi başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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