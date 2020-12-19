Hamsi bereketi! Kasa kasa getirdiler... Hamsinin kilosu ne kadar?

Balığın geçtiğimiz seneye göre çok bereketli olduğunu söyleyen Mehmet Özaydın "Bu sene geçtiğimiz senelere göre daha çok verim alıyoruz.

Bu gidişle halkımız bu sene çok balık tüketecek" şeklinde konuştu.

Limana gelen vatandaşlar teknelerden hamsinin kilosunu 8 TL'den aldı.