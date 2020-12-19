Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.12.2020 05:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2020 05:00
    ABONE OL

    Hamsi bereketi! Kasa kasa getirdiler... Hamsinin kilosu ne kadar?

    , , 'da denize açılan balıkçılar rotasını ’e kıyısı olan Demirköy ilçesine bağlı çevirdi. Teknelerle açılan balıkçılar geri döndüklerinde ise yüzleri gülüyordu. Getirdikleri yüzlerce kasa hamsi fiyatların düşeceğine işaret ediyordu. Peki hamsinin kilosu ne kadar? İşte detaylar.

    İHA
    Hamsi bereketi! Kasa kasa getirdiler

    İstanbul, Trabzon, Samsun'da denize açılan balıkçılar rotasını Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada Beldesine çevirdi.

    Teknelerle açılan balıkçılar geri döndüklerinde ise yüzleri gülüyordu.

    Getirdikleri yüzlerce kasa hamsi fiyatların düşeceğine işaret ediyordu.

    Peki hamsinin kilosu ne kadar? İşte detaylar.

    Karadeniz'de hamsi balığının izini süren balıkçı tekneleri İğneada Limanı'na kasalar dolusu hamsi ile döndü.

    Kasa kasa hamsileri kamyonlara yükleyen balıkçılar "Bu gidişle balık fiyatları düşücek" diye konuştu.

    İğneada limanına 600 kasa ile dönen Mehmet Ali Alakuş tayfası ile 1 Eylül'den bu yana denizde olduğunu belirterek "Marmara'dan başladık Karadeniz'den çıktık. İğneada'da görmediğimiz kadar balık denk geldi. Fiyatlar inşallah ucuzlar, halk ucuza yer" dedi.

    Balığın geçtiğimiz seneye göre çok bereketli olduğunu söyleyen Mehmet Özaydın "Bu sene geçtiğimiz senelere göre daha çok verim alıyoruz.

    Bu gidişle halkımız bu sene çok balık tüketecek" şeklinde konuştu.

    Limana gelen vatandaşlar teknelerden hamsinin kilosunu 8 TL'den aldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hamsi bereketi! Kasa kasa getirdiler... Hamsinin kilosu ne kadar?