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    • Ekonomi
    • 20.12.2020 17:28
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    • 20.12.2020 17:28
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    merakla bekleniyordu ve yayınlandı. Vatandaşlar hemen neler olduğunu incelemeye başladı. , özellikle ankastre ürünler oldukça dikkat çekiyor. Birbirinden çeşitli ürünleri uygun kampanyalarla satışa sunan marketler zincirinde indirimler sizleri bekliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmamak için kataloğunu inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-22 Aralık 2020! ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu her hafta heyecanla bekleniyor ve yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlanıyor. Alacaklarınızın listesini yapmanız için ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-22 Aralık 2020 haberimizde derledik. Mutfaktan banyoya giyimden çocuk ürünlerine kadar daha pek çok çeşit üründe yine uygun fiyat var. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu haberimizden kataloğu inceleyebilirsiniz. Özellikle elektronik mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Marketler koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah saat 10:00'dan akşam 20:00'ye kadar hizmet veriyor.

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18-22 ARALIK 2020

    Ankastre Ocak
    • 4 Gözü gazlı •Doğalgaz ve LPG uyumlu
    •Gaz kesme emniyeti •Otomatik ateşleme
    •Emaye ızgara •Temperli cam
    •Yüksek verimli yanış

    Ankastre Davlumbaz
    • 3 Kademeli kontrol paneli
    •60 cm genişlik
    •Push button
    •450 m³/h
    • Led aydınlatma
    •56 Dba ses seviyesi

    Tost Makinesi
    • Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
    • Kolay temizlenebilir
    • Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
    • Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
    • Dik konumda muhafaza imkanı

    Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu

    Silk-Epil 5 5780 Epilatör
    • 40 cımbız ile bir kum tanesi (0,5mm)
    kadar küçük tüyleri kaldırır
    • Yüksek Frekanslı Masaj sistemi
    • Daha iyi cilt teması için döner başlık
    • Soft Lift Tips ile düz tüylerde etki
    • Smartlight ile zor tüylerin görülmesini sağlar
    • Tamamen yıkanabilir
    • Kablolu kullanım

    Klasik Erkek Bot
    • 40-44 numara aralığında
    • El yapımı

    Erkek Koleksiyon Terlik
    • 40-44 numara aralığında

    Kadın Soft Terlik
    •37-40 numara aralığında
    • Eva taban
    • Peluş kumaş

    Dove Şampuan Çeşitleri
    • Yoğun Onarıcı/Avakado&Kalendula Özlü
    • 400 ml

    Borline Active Plus Sıvı Deterjan
    • 1700 m
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-22 Aralık 2020! ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!