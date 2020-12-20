ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-22 Aralık 2020! ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu her hafta heyecanla bekleniyor ve yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlanıyor. Alacaklarınızın listesini yapmanız için ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-22 Aralık 2020 haberimizde derledik. Mutfaktan banyoya giyimden çocuk ürünlerine kadar daha pek çok çeşit üründe yine uygun fiyat var. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu haberimizden kataloğu inceleyebilirsiniz. Özellikle elektronik mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Marketler koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah saat 10:00'dan akşam 20:00'ye kadar hizmet veriyor.