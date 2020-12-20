ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-22 Aralık 2020! ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

ŞOK aktüel ürünler kataloğu her hafta heyecanla bekleniyor ve yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlanıyor. Alacaklarınızın listesini yapmanız için ŞOK aktüel ürünler kataloğu 18-22 Aralık 2020 haberimizde derledik. Mutfaktan banyoya giyimden çocuk ürünlerine kadar daha pek çok çeşit üründe yine uygun fiyat var. ŞOK aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu haberimizden kataloğu inceleyebilirsiniz. Özellikle elektronik mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Marketler koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah saat 10:00'dan akşam 20:00'ye kadar hizmet veriyor.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18-22 ARALIK 2020
Ankastre Ocak
• 4 Gözü gazlı •Doğalgaz ve LPG uyumlu
•Gaz kesme emniyeti •Otomatik ateşleme
•Emaye ızgara •Temperli cam
•Yüksek verimli yanış
Ankastre Davlumbaz
• 3 Kademeli kontrol paneli
•60 cm genişlik
•Push button
•450 m³/h
• Led aydınlatma
•56 Dba ses seviyesi
Tost Makinesi
• Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu
Silk-Epil 5 5780 Epilatör
• 40 cımbız ile bir kum tanesi (0,5mm)
kadar küçük tüyleri kaldırır
• Yüksek Frekanslı Masaj sistemi
• Daha iyi cilt teması için döner başlık
• Soft Lift Tips ile düz tüylerde etki
• Smartlight ile zor tüylerin görülmesini sağlar
• Tamamen yıkanabilir
• Kablolu kullanım
Klasik Erkek Bot
• 40-44 numara aralığında
• El yapımı
Erkek Koleksiyon Terlik
• 40-44 numara aralığında
Kadın Soft Terlik
•37-40 numara aralığında
• Eva taban
• Peluş kumaş
Dove Şampuan Çeşitleri
• Yoğun Onarıcı/Avakado&Kalendula Özlü
• 400 ml
Borline Active Plus Sıvı Deterjan
• 1700 m