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    • Ekonomi
    • 20.12.2020 18:08
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    • 20.12.2020 18:10
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    ! de bu hafta neler var?

    yayında ve hemen incelenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan birbirinden güzel ürünler yakından takip ediliyor. Günler öncesinden yayınlanan katalog inceleniyor ve stoklarla sınır olan ürünleri yakalayabilmek için vatandaşlar sabah erkenden marketi ziyaret ediyor. Peki de bu hafta neler var? BİM’de bu Salı gıda ürünlerindeki çeşitlilik oldukça dikkat çekecek.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Aralık 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Aralık 2020 yayınlandı ve hemen araştırılır oldu. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra atıştırmalıklardaki çeşitlilik ön plana çıkıyor. Arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Markete gitmeden önce alacaklarının listesini yapmak isteyenler kolayca inceleyebilir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında BİM marketler saat 10:00-20:00 arasında hizmet veriyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 ARALIK 2020

    Söke Un
    • 10 kg

    PınarYarım Yağlı Süzme Peynir
    • 1 kg

    PınarÇubuk Dil Peyniri
    • 20 g

    MeganetBulaşık Makinesi Tableti
    • 90 tablet
    • 0,28 tablet fiyatı

    DaphneSütlü-Bitter Kuvertür Çikolata
    • 200 g

    Kahve DünyasıAntep Fıstıklı Gofret
    • 4x26 g

    ÜlkerOneo Karma Koli Dolgulu Sakız
    • 34 g

    Hanuta RiegelÇikolata Kaplı Bisküvili Bar
    • 34,5 g

    KeremÇilekli Labne
    • 200 g

    EkerÇikolatalı/ Muzlu Puding
    • 65 g

    KiriSürülebilir Taze Peynir
    • 150 g

    PolonezPiliç Füme
    • 60 g

    PolonezKarabiberli Hindi Füme
    • 60 g
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Aralık 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?