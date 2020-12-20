BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Aralık 2020! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Aralık 2020 yayınlandı ve hemen araştırılır oldu. Temel gıda ürünlerinin yanı sıra atıştırmalıklardaki çeşitlilik ön plana çıkıyor. Arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Markete gitmeden önce alacaklarının listesini yapmak isteyenler kolayca inceleyebilir. Koronavirüs tedbirleri kapsamında BİM marketler saat 10:00-20:00 arasında hizmet veriyor.