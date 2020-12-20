Meslek öğrenene 2.324 TL

İŞKUR, meslek kursları ve işbaşı eğitim programlarıyla istihdamı destekliyor. Sanayi, geleceğin meslekleri gibi alanların yanı sıra geleneksel meslekler için de kurs ve programlar düzenleniyor. Bu programlara katılan gençlere harçlık da veriliyor. Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere günlük 40 lira ödeme yapılıyor, kursiyerlerin Genel Sağlık Sigortası primleri yatırılıyor.
Geleneksel meslekler kapsamındaki programlara katılanlara da maddi destek de sağlanıyor. Geleneksel mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı'na katılanlara, programa katıldıkları her bir fiili gün için 89,40, öğrenci olan katılımcılara 67,05 ve işsizlik ödeneği alan kursiyerlere ise 44,07 lira ödeniyor. Ayda 26 gün üzerinden ödenen tutar bin 40 ile 2 bin 324 lira arasında değişiyor.
Geleneksel meslekler kapsamındaki programlara katılanlara da maddi destek de sağlanıyor. Geleneksel mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı'na katılanlara, programa katıldıkları her bir fiili gün için 89,40, öğrenci olan katılımcılara 67,05 ve işsizlik ödeneği alan kursiyerlere ise 44,07 lira ödeniyor. Ayda 26 gün üzerinden ödenen tutar bin 40 ile 2 bin 324 lira arasında değişiyor.