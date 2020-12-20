Merkez Bankası'nın Ekim 2020 Türkiye Konut Fiyat Endeksi'ne göre, konut fiyatlarında son bir yılda yüzde 41.8'lik artış ile Antalya- Isparta- Burdur'dan oluşan Batı Akdeniz Bölgesi, Türkiye'de en çok artış yaşanan bölge oldu. İkinci sırada yüzde 39.6'lık artışla Aydın- Denizli- Muğla bölgesi, üçüncü ise yüzde 37.5 artışla Kilis- Adıyaman- Gaziantep yer aldı.

ARTIŞIN SEBEBİ YOĞUN GÖÇ

KFE verilerine göre son bir yılda yüzde 41.8'lik artışla Türkiye'de ilk sırada olan Antalya'daki rekor fiyat artışının sebeplerini değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar Konseyi üyesi ve Helmann inşaat firmasının sahibi Selman Özgün, bunun en önemli sebeplerinden biri olarak, kentin yoğun göç almasını gösterdi.