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    Sıfır atık eğitim projesi’ne ödül

    Vakfı tarafından, Çevre ve , ve işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Eğitim Projesi’, ’nde ‘’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü , “Sıfır Atık Eğitim Projesi ile geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Doğa ve insan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

    Sıfır atık eğitim projesi’ne ödül

    Vakfı tarafından, Çevre ve , ve işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi', 'nde '' kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü , "Sıfır Atık Eğitim Projesi ile geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Doğa ve insan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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    Haberler Ekonomi Sıfır atık eğitim projesi’ne ödül