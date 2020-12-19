Sıfır atık eğitim projesi’ne ödül

TEMA Vakfı tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Eğitim Projesi', ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri'nde 'Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk' kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Konstantin Kolesnik, "Sıfır Atık Eğitim Projesi ile geleceğin yetişkinleri olacak çocuklarımıza sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedefliyoruz. Doğa ve insan odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.