Makinecilerden 15.3 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk 11 ayında, makine ihracatının 15.3 milyar dolar olduğunu açıkladı. İkinci çeyrekteki kayıplarını hızla kapatmayı sürdüren sektör, Kasım'da 1.6 milyar dolar ihracata imza attı.

Karantinada yaşanan kayıpları telafi etmeye devam ettiklerini belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, yılı 17 milyar dolar seviyesinde kapatacaklarına dikkat çekerek, "Dünya makine ihracatının yüzde 12 kadar daralacağının tahmin edildiği 2020 sonunda, biz kaybımızı yüzde 5'te tutmayı başaracağız" dedi.