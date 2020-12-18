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    • Ekonomi
    • 19.12.2020 05:42
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    • 19.12.2020 05:42
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    'de lere kapıyı gösterdi! Amerikan larından çıkarabilecek yasayı onayladı

    ile Çin devleti arasında süren gerilim devam ediyor. Başkan Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde larından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

    AA
    ABD'de Trump Çinlilere kapıyı gösterdi

    Amerika Birleşik Devletleri ile Çin devleti arasında süren gerilim sürmeye devam ediyor.

    Başkan Donald Trump Çinli şirketleri, denetim standartlarına uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını imzaladı.

    Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump'ın, "Yabancı Şirketler Sorumluluk Yasası'nı" imzaladığı belirtildi.

    Söz konusu yasa, yabancı şirketlerin, ABD Kamu Muhasebesi Gözetim Kurumu'nun denetimlerine art arda 3 yıl uymamaları halinde Amerikan borsalarında listelenmesini engelliyor.

    BÜYÜK ŞİRKETLER ETKİLENECEK

    Çinli şirketleri hedef aldığı belirtilen yasanın, Alibaba, Baidu, Pinduoduo ve PetroChina gibi firmaları etkileyebileceği kaydediliyor.

    Ayrıca yasa, kamu şirketlerinin yabancı bir hükümetin kontrolünde olup olmadıklarını açıklamalarını gerektiriyor.
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    Haberler Ekonomi ABD'de Trump Çinlilere kapıyı gösterdi! Amerikan borsalarından çıkarabilecek yasayı onayladı