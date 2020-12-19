Seçili model ile 15 bin lira indirim ve 10 bin TL getir arabayı götür kampanyası! Dacia fırsatları sona ermek üzere... Dacia'nın Dokker modelinde 15 bin liraya varan indirim fırsatı dikkat çekiyor. Araba sahibi olmak isteyenler firmalar tarafından duyurulan fiyat listelerini yakından takip ediyor. Dacia'nın mevcut kampanyası ise Dokker modellerinde seçilen versiyona göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca yine kampanya kapsamında minimum 10 bin TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabiliyor.

DOKKER'LAR 15.000 TL'YE VARAN İNDİRİM FIRSATIYLA

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker'lar da 15.000 TL'ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. İndirim tutarı, seçilen versiyona göre farklılık gösterebilir.

İlgili kampanya, Renault Finans'tan kullanılacak kredi ile birlikte Renault Kasko, Maxxi Warranty (Uzatılmış Garanti) ve Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ürünlerinin satın alınması durumunda geçerli olacaktır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır.