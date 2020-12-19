Düğmeye basıldı! Her günü için 44,15 lira hesaplara yatırılıyor! Başvuru için son 11 gün...

Sigortası çalışanları ilgilendiren haber... Sigortasız çalışanları kayıt altına almak için önemli bir adım atıldı. Başvuru yapmak için son 13 güne girildi. Kayıt dışı çalışanların başvurusu üzerine, işverene her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödeyecekleri primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, düzenlemenin önemli bir fırsat sağladığını belirterek, çalışanlara ve işverenlere bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu. Henüz başvuru yapmamış olanlar ise imkanla ilgili detaylı bilgi sahibi olmak istiyor.

KANUNA EKLENDİ

TBMM'de yasalaşarak geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan torba kanun ile kayıt dışı çalışanların haklarına kavuşması için işverene yönelik destekler içeren geçici maddeler İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenmişti.