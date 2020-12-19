Kimse almıyor aylar sonra bir ilk yarı yarıya düştü! Sahibinden satılık ikinci el otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceği araba almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. İkinci el araba piyasalarında Mart-Nisan ayından itibaren başlayan yükseliş son aylarda yerini durgunluğa bıraktı. Sıfır araç üretiminin salgın nedeniyle durması ve ikinci elde fiyatların bir anda fırlaması araç alacak olanların fikirlerini değiştirmesine neden oldu. Gerçekleşen yüzde 34'lük düşüşle birlikte uzmanlar tarafından "Neredeyse yarı yarıya düştü" yorumlar yapılmaya başlandı. Yaşanan bu ani düşüşün sahibinden satılık ikinci el araba fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı ise merak konusu.

EN DÜŞÜK SATIŞLAR

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekime göre de yüzde 34 geriledi. Kasım, pandeminin etkilerinin güçlü hissedildiği nisan ayından sonra en düşük satışların gerçekleştiği ikinci ay oldu.