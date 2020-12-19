Bankalarda son dakika faiz gelişmesi yaşanıyor. 19 Aralık İş Bankası, Garanti, Ziraat ev, araba ve ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. Kredi faiz oranlarındaki yeni değişimleri öğrenmek isteyenler bu kapsamda yapılan son duyuruları incelemek için araştırmalar yapıyor. İşte banka banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...