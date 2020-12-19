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    • Ekonomi
    • 19.12.2020 18:57
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    • 19.12.2020 18:57
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    larda son dakika gelişmesi! 19 Aralık İş Bankası, Garanti, Ziraat ev, araba ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

    lar tarafından Aralık ayı konut, ihtiyaç ve taşıt kredi oranları duyuruldu. Kredi çekmek için bankalara gidecek olanların gündeminde yeni oranlar yerini alıyor. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Böylece yeni belli oldu. Kredi çekmek isteyenler ise bu kapsamda hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor. Haberimizin içerisinde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka oranlarda son durum ve son gelişmeler takvim.com.tr'de.

    Bankalarda son dakika faiz gelişmesi! İşte yeni oranlar

    Bankalarda son dakika faiz gelişmesi yaşanıyor. 19 Aralık İş Bankası, Garanti, Ziraat ev, araba ve ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. Kredi faiz oranlarındaki yeni değişimleri öğrenmek isteyenler bu kapsamda yapılan son duyuruları incelemek için araştırmalar yapıyor. İşte banka banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...

    GARANTİ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.49
    Konut kredisi: 1.49
    Taşıt kredisi: 1.64

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.69
    Taşıt kredisi: 1.77
    Konut kredisi: 1.65

    QNB FİNANSBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.35
    Konut kredisi: 1.76
    Taşıt kredisi: 1.61

    AKBANK

    Direkt kredi: 2.07
    İhtiyaç kredisi: 1.98

    Taşıt kredisi: 1.51
    Konut kredisi: 1.41

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: 1.99
    Taşıt kredisi: 1.75
    Sarıpanjur ev kredisi: 1.49

    DENİZBANK

    Mortgage kredisi: 1.52
    Taşıt kredisi: 1.59
    İhtiyaç kredisi: 2.14

    İŞ BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1.50
    Taşıt kredisi: 1.55
    Konut kredisi: 1.40

    YAPI KREDİ

    İhtiyaç kredisi: 1.74
    Konut kredisi: 1.51
    Taşıt kredisi: 1.60
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    Haberler Ekonomi Bankalarda son dakika faiz gelişmesi! 19 Aralık İş Bankası, Garanti, Ziraat ev, araba ve ihtiyaç kredisi faiz oranları