Bankalarda son dakika faiz gelişmesi yaşanıyor. 19 Aralık İş Bankası, Garanti, Ziraat ev, araba ve ihtiyaç kredisi faiz oranları belli oldu. İhtiyaçlarını karşılamak, ev ya da araba almak üzere kredi çekecek olanlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bu bağlamda bankalar belirli dönemler arasında yeni fırsatlarını duyururken faiz oranlarında da değişime gidiyor. Bu hafta bazı bankalarda son dakika faiz değişimi meydana geldi. Kredi faiz oranlarındaki yeni değişimleri öğrenmek isteyenler bu kapsamda yapılan son duyuruları incelemek için araştırmalar yapıyor. İşte banka banka konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...
GARANTİ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.65
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.61
AKBANK
Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1.99
Taşıt kredisi: 1.75
Sarıpanjur ev kredisi: 1.49
DENİZBANK
Mortgage kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 2.14
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Konut kredisi: 1.40
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.51
Taşıt kredisi: 1.60