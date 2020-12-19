Başvuranın borcu hemen siliniyor! Henüz başvurmadıysanız dikkat! Son gün 31 Aralık

Borcu olan vatandaşlar için dikkat çeken adımlar atıldı. Başvurular alınmaya devam ediyor. SGK prim borçları olan vatandaşlar için yeni gelişmeler yaşandı. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre ise borç silme ve dondurma işlemlerinin otomatik olarak yapılacağı belirtildi. Son ödeme günü ise 31 Ocak 2021. Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Tarihi barıştan yararlanmak için 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekiyor. Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı siliniyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi.