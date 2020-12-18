ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu, Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set Ankastre Davlumbaz ve Braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Ankastre Ocak
• 4 Gözü gazlı •Doğalgaz ve LPG uyumlu
•Gaz kesme emniyeti •Otomatik ateşleme
•Emaye ızgara •Temperli cam
•Yüksek verimli yanış
Ankastre Davlumbaz
• 3 Kademeli kontrol paneli
•60 cm genişlik
•Push button
•450 m³/h
• Led aydınlatma
•56 Dba ses seviyesi
Tost Makinesi
• Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
• Kolay temizlenebilir
• Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
• Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
• Dik konumda muhafaza imkanı
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu
Silk-Epil 5 5780 Epilatör
• 40 cımbız ile bir kum tanesi (0,5mm)
kadar küçük tüyleri kaldırır
• Yüksek Frekanslı Masaj sistemi
• Daha iyi cilt teması için döner başlık
• Soft Lift Tips ile düz tüylerde etki
• Smartlight ile zor tüylerin görülmesini sağlar
• Tamamen yıkanabilir
• Kablolu kullanım
Klasik Erkek Bot
• 40-44 numara aralığında
• El yapımı
Erkek Koleksiyon Terlik
• 40-44 numara aralığında
Kadın Soft Terlik
•37-40 numara aralığında
• Eva taban
• Peluş kumaş
Dove Şampuan Çeşitleri
• Yoğun Onarıcı/Avakado&Kalendula Özlü
• 400 ml
Borline Active Plus Sıvı Deterjan
• 1700 m