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    • Ekonomi
    • 18.12.2020 21:59
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    • 18.12.2020 21:59
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    ürünleri belli oldu! 'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var?

    ürünleri belli oldu. 'ta bu hafta sonu Alpina Ankastre Ocak, Alpina 3’lü Cam Ankastre Set Ankastre Davlumbaz, Sinbo Elektrikli Izgara, Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu, Dove Şampuan Çeşitleri ve Borline Active Plus Sıvı Deterjan ürünleri dikkat çekiyor.

    ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu, Maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi, Alpina 3'lü Cam Ankastre Set Ankastre Davlumbaz ve Braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör ürünleri ön plandaki yerini aldı. İşte ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

    ŞOK 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Ankastre Ocak
    • 4 Gözü gazlı •Doğalgaz ve LPG uyumlu
    •Gaz kesme emniyeti •Otomatik ateşleme
    •Emaye ızgara •Temperli cam
    •Yüksek verimli yanış

    Ankastre Davlumbaz
    • 3 Kademeli kontrol paneli
    •60 cm genişlik
    •Push button
    •450 m³/h
    • Led aydınlatma
    •56 Dba ses seviyesi

    Tost Makinesi
    • Teflon kaplama ızgara pişirme yüzeyi
    • Kolay temizlenebilir
    • Kompakt tasarım sayesinde pratik kullanım imkanı
    • Isıya dayanıklı ergonomik tutma sapı
    • Dik konumda muhafaza imkanı

    Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Koruyucu

    Silk-Epil 5 5780 Epilatör
    • 40 cımbız ile bir kum tanesi (0,5mm)
    kadar küçük tüyleri kaldırır
    • Yüksek Frekanslı Masaj sistemi
    • Daha iyi cilt teması için döner başlık
    • Soft Lift Tips ile düz tüylerde etki
    • Smartlight ile zor tüylerin görülmesini sağlar
    • Tamamen yıkanabilir
    • Kablolu kullanım

    Klasik Erkek Bot
    • 40-44 numara aralığında
    • El yapımı

    Erkek Koleksiyon Terlik
    • 40-44 numara aralığında

    Kadın Soft Terlik
    •37-40 numara aralığında
    • Eva taban
    • Peluş kumaş

    Dove Şampuan Çeşitleri
    • Yoğun Onarıcı/Avakado&Kalendula Özlü
    • 400 ml

    Borline Active Plus Sıvı Deterjan
    • 1700 m
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    Haberler Ekonomi ŞOK 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri belli oldu! ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var?