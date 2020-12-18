Silk-Epil 5 5780 Epilatör

• 40 cımbız ile bir kum tanesi (0,5mm)

kadar küçük tüyleri kaldırır

• Yüksek Frekanslı Masaj sistemi

• Daha iyi cilt teması için döner başlık

• Soft Lift Tips ile düz tüylerde etki

• Smartlight ile zor tüylerin görülmesini sağlar

• Tamamen yıkanabilir

• Kablolu kullanım