A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleriyle indirim fırsatları yarın marketlere uğrayacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 3 indirimli ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ürünler arasında ise Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet yer almaktadır. İşte A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri
A101 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Schweppes Gazlı İçecek Mandalina
Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet
Doğadan Çay Altın Filiz 500 g
Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları
Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları
Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları
Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları