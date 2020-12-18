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    • Ekonomi
    • 18.12.2020 22:19
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    • 18.12.2020 22:19
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    19 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? 10 TL ve üzeri alışverişlerde 3 indirimli ürün...

    19 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinin listesi duyuruldu. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet ürünlerinde büyük indirim bulunuyor. Dikkat çeken diğer ürünler arasında Torku Kakaolu Helva, Tat Salça Domates, Tursil Çamaşır Deterjanı Sıvı, Miss Arap Sabunu ve Schweppes Gazlı İçecek Mandalina yer aldı.

    takvim.com.tr
    A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var?

    A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleriyle indirim fırsatları yarın marketlere uğrayacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 3 indirimli ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ürünler arasında ise Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet yer almaktadır. İşte A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

    A101 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Schweppes Gazlı İçecek Mandalina

    Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet

    Doğadan Çay Altın Filiz 500 g

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları

    Sebze ve meyve ürünlerinde indirim fırsatları
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    Haberler Ekonomi A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünlerinde neler var? 10 TL ve üzeri alışverişlerde 3 indirimli ürün...