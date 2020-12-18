A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleriyle indirim fırsatları yarın marketlere uğrayacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 3 indirimli ürün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu ürünler arasında ise Doğadan Çay Altın Filiz 500 g, Fairy Platinum Hijyen Bulaşık Deterjanı ve Yudum Egemden Zeytinyağı Sızma Yalın Lezzet yer almaktadır. İşte A101 19 Aralık aktüel kataloğu ürünleri

A101 19 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU