1,5 yılda 800 bin TL kazandı yüzleri gülüyor! Bu işi yapmak sanıldığı kadar zor değil...

Ordu'da girdikleri işte büyük başarı sağlayan kadın çiftçiler herkese örnek olacak cinsten. Ordu'da 75 kadın çiftçi, aldıkları eğitim sonrası üretimine başladıkları arı sütünden 18 ayda 800 bin lira gelir elde etti. Bu çalışma kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen çalışmada 2019-2020 yıllarında 18 ayda 75 kadına arı sütü eğitimi verildi. 75 kadın çiftçi 18 ayda üretilen 80 kilogram arı sütü ile yaklaşık 800 bin lira gelir sağladı.

KİLOSU 7 İLE 10 BİN ARASINDA SATILIYOR

2019 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen 'Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi' kapsamında eğitim kursu alan 75 kadın çiftçi, kilosu 7 ile 10 bin liradan sattıkları arı sütü ile büyük bir ekonomik kazanç elde ediyor.