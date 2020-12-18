Taşıt kredisi taksitleri kaça kaç aya düşürüldü? BDDK'dan yeni taksit düzenlemesi geldi!

BDDK'dan yeni taksit düzenlemesi geldi ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren bu gelişmenin detayları hemen araştırılmaya başlandı. Araç almak isteyenler ve rahat ödemek için taksitleri uzatanlar için üzücü haber geldi, artık kredi süreleri çok fazla uzatılamayacak. Peki taşıt kredisi taksitleri kaça kaç aya düşürüldü? Evine, iş yerine mobilya ve elektronik eşya almak isteyenler için de taksit sınırı getirildi. Peki artık mobilya ve elektronik eşyalar için ne kadar taksit yapılabilecek?
TAŞIT KREDİSİ TAKSİTLERİ KAÇA KAÇ AYA DÜŞÜRÜLDÜ?
Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;
- Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,
- Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,
- Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;
- Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,
- Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,
- Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Taşıt kredisi, sıfır km araçlar veya ikinci el otomobiller için alım kolaylığı yaratan kredi türüdür. Bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olmak mümkün oluyor. Sıfır km. araç alınacaksa kredinin geri ödeme süresi boyunca araç rehin ediliyor. Kredi için kefil istenmiyor.
TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Gerekli belgeler:
Nüfus cüzdanı
Maaş bordrosu (Gelir beyanı)
En geç iki ay öncesine kadar olmak kaydıyla adınıza düzenlenmiş telefon, elektrik, doğalgaz vb. faturası veya ikametgâh belgesi.
Sıfır araçlar için proforma fatura.
İkinci el araçlar için noter tasdikli satış onayı ve araç ruhsatı