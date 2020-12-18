Taşıt kredisi taksitleri kaça kaç aya düşürüldü? BDDK'dan yeni taksit düzenlemesi geldi!

- Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

- Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

- Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Taşıt kredisi, sıfır km araçlar veya ikinci el otomobiller için alım kolaylığı yaratan kredi türüdür. Bu kredi türüyle istenilen araca, uygun ödeme seçenekleri ile sahip olmak mümkün oluyor. Sıfır km. araç alınacaksa kredinin geri ödeme süresi boyunca araç rehin ediliyor. Kredi için kefil istenmiyor.

TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı

Maaş bordrosu (Gelir beyanı)

En geç iki ay öncesine kadar olmak kaydıyla adınıza düzenlenmiş telefon, elektrik, doğalgaz vb. faturası veya ikametgâh belgesi.

Sıfır araçlar için proforma fatura.

İkinci el araçlar için noter tasdikli satış onayı ve araç ruhsatı