



"Oyun Endüstrisi: Kripto para teknolojisi oyun yayıncıları ve geliştiricileri için yeni olanaklar yaratmıştır. Bazı çevrimiçi oyunlar halihazırda kripto para türleri ile işlem yapmaya başlamış olup bu uygulamanın en güzel örneklerinden bir tanesi bir oyuncu olarak oyun içi paranızı kripto para birimleri de dahil olmak üzere diğer varlıklara çevirmenizi ve daha sonra gerçek para ile değiştirmenizi sağlayan bir oyun olan Büyük ORB Projesidir.

"Kripto para ve blokzincir teknolojisinin hayatımızın farklı yönlerini değiştirmek için birçok yeni yol oluşturduğu açıktır. Bu yollar sosyal hayattan ekonomiye kadar çok sayıda farklı alanı etkilemektedir. Kripto para daha fazla popülerlik kazandıkça, dünyada devrim yaratacak daha farklı kullanım alanları oluşacaktır." (Grafik)