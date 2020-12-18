Satmayan bin pişman oldu 10 ay önce 70 bin! 2.el otomobil fiyatında yüzde 15'lik düşüş! Kovid-19 salgını başladığında artan, ortalarında ise patlama yapan ikinci el araç fiyatlarında düşüş devam ediyor. Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Fiyatlar yüzde 15'lik bir indirim oldu, devamı gelecektir. 2021'de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum" dedi. Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, "Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40'lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15'lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz.
"Ekonomik araçlara talep var"
İkinci el araç piyasasındaki son durumu anlatıp, yeni yıl beklentilerini sıralayan Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, "Kovid-19 başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı" diye konuştu.
Sektör temsilcileri yeni yıldan umutlu
Pandemi nedeniyle fabrikalar üretim yapamayınca sıfır araçların piyasaya sürülemediğini belirten Özkan, "Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40'lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15'lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz.
Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci elde olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük" dedi.
"Manuel vitesli araçlara talep yok"
İnsanların rahat, ekonomik ve otomatik vites araç istediğini vurgulayan Özkan, "Geçen yılın aynı aylarında hem satışlar hem de araçların fiyatları daha iyiydi. Birçok esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını biliyoruz. Aşının gelmesiyle panik havası dağılınca şubattan sonra rahatlamayı bekliyoruz. Manuel vites araç satışımız yok" diye konuştu.
"Araçlar hiçbir zaman değer kaybetmiyor"
İkinci el otomobilin yatırım aracı olduğunu belirten Özkan, "Evden sonra en değerli şey arabadır. Kişiler arabayı ev almak için kaparo olarak düşünüyor. Araç fiyatları hiçbir zaman değer kaybetmiyor, 20 yaşında da olsa kıymeti var. Araç üretimleri başladı. 2021'de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum. Yılın ilk çeyreğinden sonra piyasanın hareketleneceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İkinci el otomobillerde dolandırıcılık
2. el otomobil alım satımlarında fırsatçılar, saat 17.00'den sonra parayı EFT yoluyla devretmiş gibi göstererek, noterden satış işlemini gerçekleştiriyor. O saatte para transferi yapılmadığı için sonrasında bankayla görüşerek işlemi iptal eden fırsatçılar, vatandaşları noter ve bankaların mesai saatlerinin son dakikalarında mağdur ediyor. Öte yandan bazılarıysa 'Parayı aktardım ama sistemde sorun var' gibi bahanelerle satıcılara yine son dakika aceleyle noter evrakını imzalattırıyor.
Son dönemde hareketlenen ve yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen ikinci el otomobil alım satımlarında yoğunluk oluşunca, fırsatçılar da durumdan yararlanmanın türlü yollarını denemeye başladı. Fırsatçılar, saat 17.00'den sonra alıcı ve satıcının anlaştığı ücreti EFT yoluyla devretmiş gibi gösterip, noterden satış işlemini gerçekleştiriyor. O saatte para transferi yapılmadığı için sonrasında bankayla görüşerek işlemi iptal ediyorlar! Böylece vatandaşları noter ve bankaların mesai saatlerinin son dakikalarında mağdur ediyorlar.
Öte yandan bazılarıysa 'Parayı aktardım ama sistemde sorun var' gibi bahanelerle satıcılara yine son dakika aceleyle noter evrakını imzalattırıyor. Vatandaşların fırsatçılara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen galerici Fahri Karlık, "Kötü niyetli insanlar araca gündüz bakıyorlar, rakamda anlaşıyorlar. 'Paramızı temin edip gelelim' diyorlar. Saat 17.00'den sonra geliyorlar. Aracın 3'te 1 parasını veriyorlar. 'Size EFT yapalım' diyorlar. O saatten sonra EFT olmuyor. Parayı EFT yapıyormuş gibi gösterip, aracın satışını alıp EFT'yi iptal ediyorlar. EFT işlemlerinde çok büyük problemler oluyor. Parayı ekrandan gösteriyorlar hesaba geçmiş gibi ancak sonra iptal ettiriyorlar." dedi.
HESAPTA PARAYI GÖRMEDEN İMZA ATMAYIN!
Alım satımlarda büyük sıkıntılar yaşandığını söyleyen esnaf Ferdi Savaş, "Saat 17.00'den sonra hesaba para geçmiyor ama satış veriliyor. İnsanlar internet bankacılığından parayı görmeden noter satışını vermiş bulunuyorlar. Vatandaşların hesapta paralarını gördükten sonra imza atmaları gerekiyor. İkinci el piyasasında şu an için yoğunluk söz konusu. Mevcut sistemin korunacağını ve fiyatlarda düşüş olmayacağını tahmin ediyoruz. Rakamları şahıslar arttırıyor. Bankacı, polis, memur herkes bu işi yapıyor. Bu konuda iyileştirmeler yapılıyor." şeklinde konuştu.
KAPORA FIRSATÇILARI HAYALİ ARAÇLARI SATIYOR
Piyasada ikinci elin revaçta olduğunu söyleyen Karlık, "İlan sayfalarında vatandaş aracını ilana koyuyor. Kaparo fırsatçıları ise hayali araçları ilana koyuyor. Örneğin bir aracın bedeli 100 bin TL ama kişi galerinin koyduğu ilanı kopyalayıp ilana koyuyor. 'Ev aldığım için acil 85 bin TL'den satılık' yazıyor. Çanakkale'den adres gösteriyor ancak müşteri aradığı zaman 'Şu anda uygun değilim Ankara'dayım. 2 gün sonra döneceğim. Çok fazla arayan var bin TL kaparo bırakın' diyor. Bu şekilde 20 kişiden biner TL toplayıp, haksız kazanç elde edip hattını iptal ettiriyor. Vatandaşlar muhatap bulamıyorlar. Vatandaşlar buna çok dikkat etsinler bu tür oyunlara gelmesinler' diye konuştu.