TOKİ'DEN ÇIKAN EV BAŞKASINA SATILIR MI?

TOKİ Başkanlığı'nın duyurularını takip ederek, şartları sağlayan kişiler ev sahibi olmaya devam ediyor. Açık artırma yöntemi ya da çekiliş yöntemi ile ev sahibi olan vatandaşlar, ödeme güçlüğü çektiklerinde ya da farklı sorunları olduğunda evlerini satma durumunda kalabiliyorlar. TOKİ'den ev alıp satıldığında herhangi bir cezası var mı araştıran yeni ev sahiplerinin yanı sıra TOKİ'den al sat yapılır mı araştıranlar da var. TOKİ ile sözleşme imzalayarak ev sahibi olan vatandaşlar genellikle sözleşmelerinde yazanları okumuyor. TOKİ'den çıkan ev başkasına satılır mı sorusunun cevabı ise sözleşmede belirtilmiş. İşte TOKİ konut sözleşmesinde evi başkasına devretme ile ilgili detaylar;

"Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır."