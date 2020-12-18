Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci elde olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük" dedi.