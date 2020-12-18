Sabah 35. Yaşını Sektör Buluşmasıyla kutladı: Bakanlardan önemli mesajlar..

35. YAŞINI kutlayan Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Sektör Buluşmaları, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikteki panellere gayrimenkul, eğitim, sigortacılık, turizm, perakende, gıda ve enerji sektörlerinin önemli isimleri katıldı. Etkinliğe online olarak katılan bakanlar görüşlerini şöyle paylaştı:

TiCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN:

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda, sektörün değişen dinamik yapısına bağlı olarak belli değişiklikler yapılması gündemde. Cumhurbaşkanımız'ın takdirleri ile özellikle esnaf-sanatlarımıza yönelik çok önemli adımlar atıldı. Sağlık alanında olduğu gibi, ekonomik alanda da mücadelemiz etkinlikle sürecek

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:

2021'de toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projemize başlayacağız. Böylece, devam eden 272 bin konut ve başlatacağımız 80 bin konut olmak üzere toplam 350 bin konutumuzla 1.5 milyon vatandaşımızın konut ihtiyacına cevap vermiş oluyoruz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI LÜTFİ ELVAN:

Sigorta sektörü ilk günden itibaren salgınla mücadeleye destek vermek adına pek çok adım attı. Covid-19 nedeniyle Kasım ayı itibarıyla 13 bin 823 sigortalıya ödenen tazminat 74 milyon lira oldu. Sektör Covid-19 döneminde aktif, dinamik ve çözüm üreten bir sektör olarak ülkemize hizmet etti.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:

Gıdada tam bağımsız olabilmemiz için önemli kavramlar, yerli üretim ve kendine yeterlilik. Gıda kaybı ve israfı üzerinde de önemle durmalıyız.