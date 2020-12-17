Anında 15 bin liraya kadar indirim fırsatı araba almak isteyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Dacia'nın Dokker modeli için 15 bin liraya varan indirim fırsatı sunuluyor. Fırsat kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekmiş durumda. Minimum 10 bin lira peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecek. Firma tarafından sunulan diğer fırsatları öğrenip araç alırken aklının bir köşesinde tutmak isteyenler için yapılmış güncel kampanyaları derledik. Bu bağlamda Türkiye'de birçok modeliyle dikkat çeken Dacia Aralık ayı araba fiyat listesini açıkladı. Yazımızın içerisinde Dacia'nın tüm araba modellerinin fiyat listesini bulabilirsiniz.

DOKKER'LAR 15.000 TL'YE VARAN İNDİRİM FIRSATIYLA

Sınırlı sayıdaki tüm Dokker'lar da 15.000 TL'ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. İndirim tutarı, seçilen versiyona göre farklılık gösterebilir.

İlgili kampanya, Renault Finans'tan kullanılacak kredi ile birlikte Renault Kasko, Maxxi Warranty (Uzatılmış Garanti) ve Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ürünlerinin satın alınması durumunda geçerli olacaktır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır.