Anında 15 bin liraya kadar indirim fırsatı araba almak isteyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Dacia'nın Dokker modeli için 15 bin liraya varan indirim fırsatı sunuluyor. Fırsat kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekmiş durumda. Minimum 10 bin lira peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecek. Firma tarafından sunulan diğer fırsatları öğrenip araç alırken aklının bir köşesinde tutmak isteyenler için yapılmış güncel kampanyaları derledik. Bu bağlamda Türkiye'de birçok modeliyle dikkat çeken Dacia Aralık ayı araba fiyat listesini açıkladı. Yazımızın içerisinde Dacia'nın tüm araba modellerinin fiyat listesini bulabilirsiniz.
DOKKER'LAR 15.000 TL'YE VARAN İNDİRİM FIRSATIYLA
Sınırlı sayıdaki tüm Dokker'lar da 15.000 TL'ye varan indirim fırsatları sizleri bekliyor. İndirim tutarı, seçilen versiyona göre farklılık gösterebilir.
İlgili kampanya, Renault Finans'tan kullanılacak kredi ile birlikte Renault Kasko, Maxxi Warranty (Uzatılmış Garanti) ve Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ürünlerinin satın alınması durumunda geçerli olacaktır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır.
Dokker'ın karma CO2 salımı 111- 165 g/km; yakıt tüketimi 4,2 – 8,6 l/100km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.12.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetkili Satıcılarında.
10.000 TL GETİR, DUSTER'I GÖTÜR
Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıran müşterilerimize teslimatı Aralık ayında yapılacak tüm Duster versiyonları için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans'tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.
Duster'ın karma CO2 salımı 107-156 g/km; yakıt tüketimi 4,0 – 8,7 l/100km aralığındadır. Model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.12.2020 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutar. İlgili kampanya, diğer kampanyalarla birleştirilemez. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetkili Satıcılarında.
İşte 2020 model Duster, Lodgy, Dokker, Sandero fiyat listesi...
DUSTER
2020 Model
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2: 175.900 ₺
Comfort ECO- G 115 bg 4x2: 182.900 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2: 219.900 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 296.900 ₺
Prestige ECO- G 115 bg 4x2: 191.900 ₺
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 216.900 ₺
Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 310.900 ₺
SANDERO
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.900 ₺
Stepway Turbo 1.0 100 bg ECO-G Euro6D Temp: 163.900 ₺
LODGY
Ambiance ECO-G 110 bg 5 koltuklu: 175.900 ₺
Ambiance ECO-G 110 bg 7 koltuklu: 180.900 ₺
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 5 koltuklu: 210.900 ₺
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 7 Koltuklu: 215.900 ₺
Stepway 1.5 Blue dCi 115 bg 7 Koltuklu: 220.900 ₺
DOKKER COMBİ
Ambiance ECO-G 110 bg: 137.900 ₺
Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 153.900 ₺
Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg: 169.900 ₺
DOKKER VAN
Ambiance ECO-G 110 bg: 124.900 ₺
Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 135.900 ₺