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    • Ekonomi
    • 18.12.2020 09:25
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    • 18.12.2020 09:25
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    'de yayımlandı! O cezalar yükseldi

    Son dakika haberine göre 'de yayımlanan karara göre Rekabet Kanununda yer alan idari para cezaları alt sınırı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 seviyesinde artırıldı.

    AA
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O cezalar yükseldi

    Teşebbüslerin birleşme ve devralma başvuru ve işlemlerinde rekabet ihlallerinde verilecek idari para cezası alt sınırı yükseltildi.

    Rekabet Kurumunun konuya ilişkin tebliği 'de yayımlandı.

    Buna göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da belirlenen teşebbüslerin birleşme ve devralma başvuru ve işlemlerinin ihlallerinde verilecek idari para cezası alt sınırı, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 esas alınarak 34 bin 809 liraya yükseltildi.

    Söz konusu tebliğ hükümleri, 1 Ocak-31 Aralık 2021 döneminde geçerli olacak.

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    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! O cezalar yükseldi