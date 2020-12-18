Altın fiyatları son dakika! ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve koronavirüs aşısı haberlerinden dolayı altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Öte yandan, Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki,18 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...