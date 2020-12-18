Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.12.2020 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 09:53
    ABONE OL

    ! Cuma , , ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın ..

    ! ABD Merkez Bankası’nın () toplantısı ve koronavirüs aşısı haberlerinden dolayı altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Öte yandan, altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, Cuma , , ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    Altın fiyatları son dakika! 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

    Altın fiyatları son dakika! ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve koronavirüs aşısı haberlerinden dolayı altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Öte yandan, Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki,18 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 421,51

    SATIŞ: 438,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.981,75

    SATIŞ: 3.040,63

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 1.514,40

    SATIŞ: 1.526,20

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 3.110,20

    SATIŞ: 3.124,80

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 3.090,00

    SATIŞ:3.136,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 2.964,79

    SATIŞ: 3.023,33
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Altın fiyatları son dakika! 18 Aralık Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın Kapalıçarşı..