Konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları, kredi çekme düşüncesiyle bankalara gidecek olanların gündeminde yerini almaya başladı. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Böylece yeni kredi faiz oranları belli oldu. Kredi çekmek isteyenler ise bu kapsamda hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor. Haberimizin içerisinde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka oranlarda son durum ve son gelişmeler takvim.com.tr'de...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...