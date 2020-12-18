Konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranları, kredi çekme düşüncesiyle bankalara gidecek olanların gündeminde yerini almaya başladı. Bankalar oranlardaki yeni değişimleri ve müşterileri için sunduğu ek fırsatları tek tek açıkladı. Böylece yeni kredi faiz oranları belli oldu. Kredi çekmek isteyenler ise bu kapsamda hangi bankanın ne kadar faiz oranı olduğunu öğrenmek adına yapılan güncel duyuruları takip ediyor. Haberimizin içerisinde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka oranlarda son durum ve son gelişmeler takvim.com.tr'de...
KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?
İşte banka banka kredi faiz oranlarında son durum...
GARANTİ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.65
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.61
AKBANK
Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1.99
Taşıt kredisi: 1.75
Sarıpanjur ev kredisi: 1.49
DENİZBANK
Mortgage kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 2.14
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Konut kredisi: 1.40
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.51
Taşıt kredisi: 1.60