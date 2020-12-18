Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yatırımı olanlar tarafından sık sık sorgutılmaya başlandı. Gram altın fiyatında 8 lira 30 kuruş ve çeyrek 13 lira birdenbire düşüş görüldü. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.063,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 düşüşle 461,70 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 463 bin 500 lirayı, en yüksek ise 469 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı. İşte altın piyasasında son gelişmeler

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?