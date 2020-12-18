Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı yatırımı olanlar tarafından sık sık sorgutılmaya başlandı. Gram altın fiyatında 8 lira 30 kuruş ve çeyrek 13 lira birdenbire düşüş görüldü. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.063,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 düşüşle 461,70 liradan işlem gördü. Altın piyasasında, en düşük 463 bin 500 lirayı, en yüksek ise 469 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı. İşte altın piyasasında son gelişmeler
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|469,80
|470,00
|461,50
|461,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.096,00
|3.117,00
|3.042,00
|3.063,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,50
|432,50
|421,00
|425,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.026,00
|3.046,00
|2.972,00
|2.992,00
|Yarım Ziynet
|1.512,00
|1.523,00
|1.486,00
|1.496,00
|Çeyrek Ziynet
|756,00
|761,00
|743,00
|748,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,77 azalışla 461,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.063,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 düşüşle 461,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 465 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 463 bin 500 lirayı, en yüksek ise 469 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 395 milyon 157 bin 802,33 lira, işlem miktarı ise 845,53 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 401 milyon 495 bin 59,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.884,75 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.884,75 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 azalarak 465 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6844 lira, satışta 7,7152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7456 lira, satışta 7,7766 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,69'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2245, sterlin/dolar paritesi 1,3485, dolar/yen paritesi de 103,38 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,82 kazançla 52,00 dolardan işlem görüyor.
BAKIR FİYATLARI SEKİZ YILIN ZİRVESİNDE
ABD'de ekonomik krizden toparlanmayı desteklemek üzere hazırlanan finansal destek paketine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle tırmanan bakır fiyatları ton başına 8,000 dolarlık sınırı aştı ve 8,028 dolar ile 2013 yılından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Bakır fiyatlarındaki artış üç ayda yüzde 15.90 ve altı ayda da yüzde 36.83'ü buldu.
Bakır daha sonra 8,000 dolar sınırının hemen altına çekilirken, teşvik paketinin etkisiyle 51 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı da 51.90 doları gördü.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının ardından 1,880 - 1,890 dolar aralığına yükselen altın fiyatları bu düzeyde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 51.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.47 düşüşle 48.35 dolar,
- altın yüzde 0.06 düşüşle 1,883.25 dolar,
- gümüş yüzde 0.55 düşüşle 25.84 dolar,
- bakır yüzde 1.60 artışla 7,939.00 dolar,
- platin yüzde 0.82 düşüşle 1,039.24 dolar,
- paladyum yüzde 0.21 düşüşle 2,334.26 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 465 liraya, çeyrek altın 762 liraya, Cumhuriyet altını da 3,034 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının yükselişini sürdürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:
"Fed'in güvercin söylemlerinin ardından teşvik paketine dair detayların iyice belli olması neticesinde altın yukarı yönlü hareket içerisinde olduğu bir günü daha geride bıraktı. Dünkü seansa 1,864 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu pozitif seyir içerisinde hareket ettiği bir günü yaşadı.
"Teşvik paketine dair müzakereler dün de devam ederken programın detayları da netleşmiş durumda. Taraflar, Noel tatilinden önce bu işi neticelendirmek isterken, önümüzdeki hafta bitmeden teşvik paketi bir netlik kazanmış olabilir. Bu gelişme piyasadaki alış iştahını artırırken dolar endeksinin 89 seviyesine kadar geri çekilmesini izledik.
"Dolardaki zayıflığın da etkisiyle altın, dünkü seansta 1,896 dolar/onsa kadar uzanarak son 6 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Seansı 1,885 dolar/onstan tamamlayan sarı maden, yüzde 1.1 kazancı hanesine yazarak üst üste üçüncü günü de yeşilde kapatmış oldu.
"Gümüş ise dünkü seansta 26 dolar/onsun üzerini test ederken son iki ayın en yüksek seviyesine kadar yükselmiş oldu. 25.34 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, seans boyu rallisini sürdürerek 26.06 dolar/onstan kapanış yaptı ve önceki güne kıyasla yüzde 2.8 kazanç elde etmiş oldu.
"Platin, diğer kıymetliler gibi yeşilde kapattığı bir seansı geride bıraktı. 1,037 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 1048 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 1.0'lik kazanç elde etmiş oldu.
"Paladyum da diğer kıymetlilerden ayrışmayarak, kazançlı bir seansı geride bıraktı. Paladyum, 2,334 dolar/ons seviyesinden güne başladıktan sonra 2,344 dolar/onstan kapanış yaparak yüzde 0.4 kazançla seansı tamamladı.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1.0 usd/onsla gerçekleşmeye devam ederken, düşük işlem hacimli bir seans yaşandı. Borsa İstanbul'da toplamda 1,662 kg altın, 1,095 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."