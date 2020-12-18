Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek günü rekorla tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR TAŞ, TOPRAK
Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile orman, kağıt, basım oldu.
Günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak rallisini üst üste 7. haftaya taşıdı.
BIST 100 ENDEKSİ POZİTİF AYRIŞTI
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.
Kovid-19 aşısı ve ekonomiyi destekleme paketlerine ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.
TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.
Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,70
|-1,92
|367,74
|Acıpayam Selüloz
|16,28
|-0,37
|157,81
|Adel Kalemcilik
|26,72
|0,00
|70,19
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,82
|3,68
|97,44
|Afyon Çimento
|4,54
|2,95
|99,27
|Ak Enerji
|2,24
|-0,88
|105,50
|Akbank
|6,49
|1,41
|-19,98
|Akçansa
|16,85
|9,99
|73,81
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,79
|-3,34
|174,41
|Akfen GMYO
|4,95
|1,85
|22,22
|Akın Tekstil
|28,18
|2,55
|104,35
|Akiş GMYO
|3,84
|2,40
|22,59
|Akmerkez GMYO
|63,85
|0,00
|184,98
|Aksa
|11,98
|-1,64
|71,06
|Aksa Enerji
|7,12
|0,14
|87,37
|Aksigorta
|8,85
|-1,12
|63,35
|Aksu Enerji
|13,85
|2,29
|-6,86
|Alarko Carrıer
|281,10
|9,98
|370,65
|Alarko GMYO
|21,20
|3,72
|44,24
|Alarko Holding
|6,91
|-1,29
|17,62
|Albaraka Türk
|1,96
|-3,45
|28,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,44
|0,59
|127,91
|Alkim Kağıt
|13,57
|1,34
|150,38
|Alkim Kimya
|14,20
|0,64
|128,96
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|5,00
|463,41
|Altınyunus Çeşme
|47,60
|0,29
|376,48
|Anadolu Efes
|23,54
|1,29
|10,63
|Anadolu Grubu Holding
|25,20
|3,19
|43,26
|Anadolu Hayat Emek.
|8,10
|0,25
|33,11
|Anadolu Isuzu
|16,65
|-0,36
|36,81
|Anadolu Sigorta
|7,09
|-2,88
|70,70
|Anel Elektrik
|3,18
|0,95
|80,39
|Arçelik
|29,56
|-0,74
|41,84
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,62
|3,77
|Arena Bilgisayar
|33,74
|0,72
|363,14
|Armada Bilgisayar
|50,60
|-0,30
|208,72
|Arsan Tekstil
|7,15
|-1,11
|99,72
|Artı Yatırım Holding
|5,50
|0,92
|579,01
|Aselsan
|17,84
|0,22
|71,83
|Ata GMYO
|5,09
|6,04
|12,36
|Atakule GMYO
|2,51
|2,45
|30,73
|Atlantis Yatırım Holding
|4,65
|-7,19
|365,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,85
|1,09
|94,69
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,30
|5,30
|21,59
|Avrasya GMYO
|4,19
|0,72
|177,48
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,39
|1,80
|86,26
|Avrupa Yatırım Holding
|5,60
|-3,45
|263,64
|Ayen Enerji
|5,44
|0,18
|56,77
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,14
|3,15
|408,68
|Aygaz
|14,21
|-2,54
|16,99
|Bagfaş
|19,49
|0,21
|15,87
|Bak Ambalaj
|20,32
|-0,29
|178,94
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|1,96
|529,03
|Bantaş Ambalaj
|4,65
|0,22
|115,86
|Banvit
|45,08
|0,00
|142,76
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|363,32
|Batı Çimento
|4,70
|2,84
|41,99
|Batısöke Çimento
|2,42
|0,41
|84,73
|Bayrak Taban Sanayi
|11,07
|4,53
|Bera Holding
|16,80
|-4,16
|336,36
|Berkosan Yalıtım
|7,11
|0,00
|159,49
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,12
|0,49
|68,16
|Beyaz Filo
|9,60
|-1,03
|206,73
|Bilici Yatırım
|6,44
|1,90
|124,67
|Bim Mağazalar
|72,50
|1,90
|56,90
|Birko Mensucat
|1,15
|9,52
|270,97
|Birlik Mensucat
|2,95
|-4,53
|158,77
|Bizim Mağazaları
|15,42
|0,26
|39,26
|Borusan Mannesmann
|23,00
|9,94
|100,87
|Borusan Yat. Paz.
|460,50
|9,98
|668,61
|Bosch Fren Sistemleri
|1.271,00
|1,40
|341,66
|Bossa
|14,00
|0,36
|73,70
|Brisa
|19,99
|2,88
|113,14
|Burçelik
|21,64
|0,19
|272,46
|Burçelik Vana
|59,25
|0,34
|510,20
|Bursa Çimento
|8,92
|0,90
|122,81
|Carrefoursa
|90,00
|-6,40
|240,30
|Casa Emtia Petrol
|137,70
|-10,00
|1366,45
|Ceo Event Medya
|6,66
|0,45
|81,86
|Coca Cola İçecek
|62,55
|0,56
|65,22
|Cosmos Yat. Holding
|7,70
|-2,53
|277,45
|Credıtwest Faktorıng
|5,64
|-0,70
|95,83
|Çelebi
|118,20
|9,95
|18,97
|Çelik Halat
|18,95
|7,06
|191,54
|Çemaş Döküm
|2,25
|0,45
|79,50
|Çemtaş
|14,88
|-0,07
|83,05
|Çimbeton
|189,90
|5,79
|360,25
|Çimentaş
|32,40
|0,06
|116,00
|Çimsa
|18,49
|9,02
|103,63
|Çuhadaroğlu Metal
|7,60
|-0,52
|138,24
|Dagi Giyim
|8,49
|0,95
|239,60
|Dagi Yatırım Holding
|12,00
|1,27
|430,97
|Dardanel
|26,00
|-2,62
|586,02
|Datagate Bilgisayar
|15,01
|-0,33
|92,19
|Demısaş Döküm
|6,32
|-0,78
|81,61
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,34
|0,60
|58,73
|Derimod
|9,77
|-0,91
|36,83
|Derlüks Deri
|8,68
|-0,69
|114,54
|Desa Deri
|9,39
|1,19
|106,83
|Despec Bilgisayar
|11,86
|0,00
|179,72
|Deva Holding
|24,08
|-0,25
|169,72
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,16
|0,72
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,12
|5,64
|428,21
|Ditaş Doğan
|33,50
|4,62
|252,07
|DO-CO
|505,30
|-0,02
|-10,41
|Doğan Burda
|23,70
|-0,17
|290,44
|Doğan Holding
|3,14
|1,95
|74,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,62
|-0,38
|58,79
|Doğusan
|3,67
|0,82
|76,44
|Doğuş GMYO
|8,93
|-0,89
|97,13
|Doğuş Otomotiv
|26,84
|0,15
|181,93
|Döktaş Dökümcülük
|31,10
|-1,02
|-1,72
|Duran Doğan Basım
|10,45
|1,46
|57,16
|Dyo Boya
|11,60
|0,35
|136,73
|Eczacıbaşı İlaç
|7,03
|0,86
|92,57
|Eczacıbaşı Yatırım
|22,90
|6,41
|137,74
|Edip Gayrimenkul
|3,03
|0,00
|117,99
|Ege Endüstri
|1.641,00
|0,64
|191,70
|Ege Gübre
|133,30
|2,15
|170,41
|Ege Profil
|32,80
|-0,97
|174,02
|Ege Seramik
|9,93
|-0,20
|169,95
|Egeplast
|25,62
|6,75
|104,96
|Ekiz Kimya
|7,25
|-1,49
|1088,52
|Emek Elektrik
|4,63
|4,75
|191,19
|Eminiş Ambalaj
|25,70
|1,42
|1590,79
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|3,27
|52,66
|Enerjisa Enerji
|11,20
|3,80
|66,27
|Enka İnşaat
|7,26
|-1,22
|30,06
|Erbosan
|37,16
|1,09
|48,76
|Ereğli Demir Çelik
|13,93
|-2,86
|58,14
|Ersu Gıda
|5,01
|0,40
|142,03
|Escort Teknoloji
|6,51
|-0,15
|368,35
|Esenboğa Elektrik
|17,59
|-1,18
|Etiler Gıda
|4,14
|0,24
|254,57
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|3,45
|143,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,71
|0,54
|210,77
|Euro Yat. Ort.
|4,80
|3,90
|326,38
|Euro Yatırım Holding
|2,86
|-0,35
|90,67
|Fade Gıda
|6,50
|3,83
|Fenerbahçe Futbol
|30,06
|-0,27
|107,74
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,76
|-2,03
|47,92
|F-M İzmit Piston
|117,80
|0,34
|148,72
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,27
|0,54
|46,55
|Ford Otosan
|125,90
|1,94
|90,43
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|0,91
|48,00
|Frigo Pak Gıda
|22,62
|9,91
|222,89
|Galatasaray Sportif
|4,03
|0,75
|98,52
|Garanti Bankası
|9,87
|1,02
|-11,40
|Garanti Faktoring
|10,50
|0,48
|171,32
|Garanti Yat. Ort.
|3,64
|9,97
|265,17
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,20
|1,17
|256,13
|Gediz Ambalaj
|25,48
|-2,00
|276,92
|Gentaş
|5,41
|0,00
|162,36
|Gersan Elektrik
|6,13
|-0,16
|92,16
|Global Men. Değ.
|5,25
|-0,94
|179,26
|Global Yat. Holding
|4,67
|-1,06
|-4,11
|Good-Year
|7,74
|-1,15
|91,11
|Göltaş Çimento
|33,90
|3,67
|90,56
|Gözde Girişim
|7,30
|-1,48
|42,02
|GSD Denizcilik
|4,93
|-0,80
|92,58
|GSD Holding
|2,46
|4,68
|65,10
|Gübre Fabrik.
|47,52
|1,19
|425,66
|Güler Yat. Holding
|12,53
|-0,08
|517,24
|Halk GMYO
|4,19
|9,97
|259,77
|Hatay Tekstil
|13,43
|0,60
|99,44
|Hedef Girişim
|8,12
|3,31
|240,28
|Hektaş
|14,49
|-0,07
|80,67
|HUB Girişim
|17,90
|-0,17
|90,66
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|0,00
|92,98
|ICBC Turkey Bank
|6,58
|-2,81
|24,86
|İdealist Danışmanlık
|13,90
|3,35
|318,67
|İdealist GMYO
|7,35
|-6,96
|140,20
|İhlas Ev Aletleri
|2,07
|4,02
|-33,87
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|0,79
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,52
|-0,88
|-0,44
|İhlas Holding
|1,24
|0,00
|36,26
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|16,36
|-0,55
|74,42
|Info Yatırım
|6,35
|-1,70
|231,63
|İntema
|21,90
|3,20
|136,50
|Inveo Yatırım Holding
|35,80
|-1,43
|365,54
|İpek Doğal Enerji
|12,28
|-2,92
|59,07
|İskenderun Demir Çelik
|9,85
|3,58
|26,04
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.905
|-0,53
|BIST SINAİ
|2.196
|-0,01
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.006
|0,15
|BIST TEKSTIL, DERİ
|829
|-0,12
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.223
|-3,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.674
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.760
|2,80
|BIST METAL ANA
|4.001
|-1,59
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.059
|1,11
|BIST MADENCİLİK
|1.280
|-1,40
|BIST HİZMETLER
|1.160
|0,98
|BIST ELEKTRİK
|84
|1,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.687
|-0,32
|BIST TURİZM
|279
|-0,06
|BIST TİCARET
|3.537
|1,61
|BIST İLETİŞİM
|409
|1,22
|BIST SPOR
|946
|0,25
|BIST İNŞAAT
|1.419
|-0,58
|BIST MALİ
|1.509
|1,00
|BIST BANKA
|1.501
|1,16
|BIST SİGORTA
|5.827
|-1,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|940
|0,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.238
|0,84
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|658
|1,57
|BIST TEKNOLOJİ
|1.850
|0,18
|BIST BİLİŞİM
|706
|0,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.204
|1,47