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    • 18.12.2020 18:52
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    BIST 100 endeksinde rekor seviye: 1.410,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İşte Borsa BIST 100 endeksinde kırılan rekorla ilgili merak edilen tüm detaylar...



    Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek günü rekorla tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



    EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR TAŞ, TOPRAK
    Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile orman, kağıt, basım oldu.



    Günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak rallisini üst üste 7. haftaya taşıdı.



    BIST 100 ENDEKSİ POZİTİF AYRIŞTI
    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.



    Kovid-19 aşısı ve ekonomiyi destekleme paketlerine ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.



    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.



    TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.



    Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.



    Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

    Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
    A.V.O.D Gıda Ve Tarım 8,70 -1,92 367,74
    Acıpayam Selüloz 16,28 -0,37 157,81
    Adel Kalemcilik 26,72 0,00 70,19
    Adese Alışveriş Ticaret 2,82 3,68 97,44
    Afyon Çimento 4,54 2,95 99,27
    Ak Enerji 2,24 -0,88 105,50
    Akbank 6,49 1,41 -19,98
    Akçansa 16,85 9,99 73,81
    Akdeniz Yatırım Hold. 5,79 -3,34 174,41
    Akfen GMYO 4,95 1,85 22,22
    Akın Tekstil 28,18 2,55 104,35
    Akiş GMYO 3,84 2,40 22,59
    Akmerkez GMYO 63,85 0,00 184,98
    Aksa 11,98 -1,64 71,06
    Aksa Enerji 7,12 0,14 87,37
    Aksigorta 8,85 -1,12 63,35
    Aksu Enerji 13,85 2,29 -6,86
    Alarko Carrıer 281,10 9,98 370,65
    Alarko GMYO 21,20 3,72 44,24
    Alarko Holding 6,91 -1,29 17,62
    Albaraka Türk 1,96 -3,45 28,10
    Alcatel Lucent Teletaş 27,44 0,59 127,91
    Alkim Kağıt 13,57 1,34 150,38
    Alkim Kimya 14,20 0,64 128,96
    Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 5,00 463,41
    Altınyunus Çeşme 47,60 0,29 376,48
    Anadolu Efes 23,54 1,29 10,63
    Anadolu Grubu Holding 25,20 3,19 43,26
    Anadolu Hayat Emek. 8,10 0,25 33,11
    Anadolu Isuzu 16,65 -0,36 36,81
    Anadolu Sigorta 7,09 -2,88 70,70
    Anel Elektrik 3,18 0,95 80,39
    Arçelik 29,56 -0,74 41,84
    ARD Bilişim Teknolojileri 44,62 3,77
    Arena Bilgisayar 33,74 0,72 363,14
    Armada Bilgisayar 50,60 -0,30 208,72
    Arsan Tekstil 7,15 -1,11 99,72
    Artı Yatırım Holding 5,50 0,92 579,01
    Aselsan 17,84 0,22 71,83
    Ata GMYO 5,09 6,04 12,36
    Atakule GMYO 2,51 2,45 30,73
    Atlantis Yatırım Holding 4,65 -7,19 365,00
    Atlas Yat. Ort. 1,85 1,09 94,69
    AvivaSA Emeklilik Hayat 16,30 5,30 21,59
    Avrasya GMYO 4,19 0,72 177,48
    Avrasya Petrol ve Tur. 3,39 1,80 86,26
    Avrupa Yatırım Holding 5,60 -3,45 263,64
    Ayen Enerji 5,44 0,18 56,77
    Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,14 3,15 408,68
    Aygaz 14,21 -2,54 16,99
    Bagfaş 19,49 0,21 15,87
    Bak Ambalaj 20,32 -0,29 178,94
    Balatacılar Balatacılık 7,80 1,96 529,03
    Bantaş Ambalaj 4,65 0,22 115,86
    Banvit 45,08 0,00 142,76
    Baştaş Başkent Çimento 12,00 0,00 363,32
    Batı Çimento 4,70 2,84 41,99
    Batısöke Çimento 2,42 0,41 84,73
    Bayrak Taban Sanayi 11,07 4,53
    Bera Holding 16,80 -4,16 336,36
    Berkosan Yalıtım 7,11 0,00 159,49
    Beşiktaş Futbol Yat. 4,12 0,49 68,16
    Beyaz Filo 9,60 -1,03 206,73
    Bilici Yatırım 6,44 1,90 124,67
    Bim Mağazalar 72,50 1,90 56,90
    Birko Mensucat 1,15 9,52 270,97
    Birlik Mensucat 2,95 -4,53 158,77
    Bizim Mağazaları 15,42 0,26 39,26
    Borusan Mannesmann 23,00 9,94 100,87
    Borusan Yat. Paz. 460,50 9,98 668,61
    Bosch Fren Sistemleri 1.271,00 1,40 341,66
    Bossa 14,00 0,36 73,70
    Brisa 19,99 2,88 113,14
    Burçelik 21,64 0,19 272,46
    Burçelik Vana 59,25 0,34 510,20
    Bursa Çimento 8,92 0,90 122,81
    Carrefoursa 90,00 -6,40 240,30
    Casa Emtia Petrol 137,70 -10,00 1366,45
    Ceo Event Medya 6,66 0,45 81,86
    Coca Cola İçecek 62,55 0,56 65,22
    Cosmos Yat. Holding 7,70 -2,53 277,45
    Credıtwest Faktorıng 5,64 -0,70 95,83
    Çelebi 118,20 9,95 18,97
    Çelik Halat 18,95 7,06 191,54
    Çemaş Döküm 2,25 0,45 79,50
    Çemtaş 14,88 -0,07 83,05
    Çimbeton 189,90 5,79 360,25
    Çimentaş 32,40 0,06 116,00
    Çimsa 18,49 9,02 103,63
    Çuhadaroğlu Metal 7,60 -0,52 138,24
    Dagi Giyim 8,49 0,95 239,60
    Dagi Yatırım Holding 12,00 1,27 430,97
    Dardanel 26,00 -2,62 586,02
    Datagate Bilgisayar 15,01 -0,33 92,19
    Demısaş Döküm 6,32 -0,78 81,61
    Denge Holding 5,60 0,00 308,76
    Deniz GMYO 3,34 0,60 58,73
    Derimod 9,77 -0,91 36,83
    Derlüks Deri 8,68 -0,69 114,54
    Desa Deri 9,39 1,19 106,83
    Despec Bilgisayar 11,86 0,00 179,72
    Deva Holding 24,08 -0,25 169,72
    Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 0,72
    Diriteks Diriliş Tekstil 4,12 5,64 428,21
    Ditaş Doğan 33,50 4,62 252,07
    DO-CO 505,30 -0,02 -10,41
    Doğan Burda 23,70 -0,17 290,44
    Doğan Holding 3,14 1,95 74,88
    Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 -0,38 58,79
    Doğusan 3,67 0,82 76,44
    Doğuş GMYO 8,93 -0,89 97,13
    Doğuş Otomotiv 26,84 0,15 181,93
    Döktaş Dökümcülük 31,10 -1,02 -1,72
    Duran Doğan Basım 10,45 1,46 57,16
    Dyo Boya 11,60 0,35 136,73
    Eczacıbaşı İlaç 7,03 0,86 92,57
    Eczacıbaşı Yatırım 22,90 6,41 137,74
    Edip Gayrimenkul 3,03 0,00 117,99
    Ege Endüstri 1.641,00 0,64 191,70
    Ege Gübre 133,30 2,15 170,41
    Ege Profil 32,80 -0,97 174,02
    Ege Seramik 9,93 -0,20 169,95
    Egeplast 25,62 6,75 104,96
    Ekiz Kimya 7,25 -1,49 1088,52
    Emek Elektrik 4,63 4,75 191,19
    Eminiş Ambalaj 25,70 1,42 1590,79
    Emlak Konut GMYO 2,21 3,27 52,66
    Enerjisa Enerji 11,20 3,80 66,27
    Enka İnşaat 7,26 -1,22 30,06
    Erbosan 37,16 1,09 48,76
    Ereğli Demir Çelik 13,93 -2,86 58,14
    Ersu Gıda 5,01 0,40 142,03
    Escort Teknoloji 6,51 -0,15 368,35
    Esenboğa Elektrik 17,59 -1,18
    Etiler Gıda 4,14 0,24 254,57
    Euro Kapital Yat. Ort. 3,90 3,45 143,18
    Euro Trend Yat. Ort. 3,71 0,54 210,77
    Euro Yat. Ort. 4,80 3,90 326,38
    Euro Yatırım Holding 2,86 -0,35 90,67
    Fade Gıda 6,50 3,83
    Fenerbahçe Futbol 30,06 -0,27 107,74
    Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,76 -2,03 47,92
    F-M İzmit Piston 117,80 0,34 148,72
    Fonet Bilgi Teknolojileri 11,27 0,54 46,55
    Ford Otosan 125,90 1,94 90,43
    Formet Çelik Kapı 4,44 0,91 48,00
    Frigo Pak Gıda 22,62 9,91 222,89
    Galatasaray Sportif 4,03 0,75 98,52
    Garanti Bankası 9,87 1,02 -11,40
    Garanti Faktoring 10,50 0,48 171,32
    Garanti Yat. Ort. 3,64 9,97 265,17
    Gedik Y. Men. Değ. 11,20 1,17 256,13
    Gediz Ambalaj 25,48 -2,00 276,92
    Gentaş 5,41 0,00 162,36
    Gersan Elektrik 6,13 -0,16 92,16
    Global Men. Değ. 5,25 -0,94 179,26
    Global Yat. Holding 4,67 -1,06 -4,11
    Good-Year 7,74 -1,15 91,11
    Göltaş Çimento 33,90 3,67 90,56
    Gözde Girişim 7,30 -1,48 42,02
    GSD Denizcilik 4,93 -0,80 92,58
    GSD Holding 2,46 4,68 65,10
    Gübre Fabrik. 47,52 1,19 425,66
    Güler Yat. Holding 12,53 -0,08 517,24
    Halk GMYO 4,19 9,97 259,77
    Hatay Tekstil 13,43 0,60 99,44
    Hedef Girişim 8,12 3,31 240,28
    Hektaş 14,49 -0,07 80,67
    HUB Girişim 17,90 -0,17 90,66
    Hürriyet Gzt. 2,20 0,00 92,98
    ICBC Turkey Bank 6,58 -2,81 24,86
    İdealist Danışmanlık 13,90 3,35 318,67
    İdealist GMYO 7,35 -6,96 140,20
    İhlas Ev Aletleri 2,07 4,02 -33,87
    İhlas Gayrimenkul 1,28 0,79 24,36
    İhlas Gazetecilik 4,52 -0,88 -0,44
    İhlas Holding 1,24 0,00 36,26
    İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 40,35
    İndeks Bilgisayar 16,36 -0,55 74,42
    Info Yatırım 6,35 -1,70 231,63
    İntema 21,90 3,20 136,50
    Inveo Yatırım Holding 35,80 -1,43 365,54
    İpek Doğal Enerji 12,28 -2,92 59,07
    İskenderun Demir Çelik 9,85 3,58 26,04



    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 4.905 -0,53
    BIST SINAİ 2.196 -0,01
    BIST GIDA, İÇECEK 2.006 0,15
    BIST TEKSTIL, DERİ 829 -0,12
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.223 -3,71
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.674 0,65
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.760 2,80
    BIST METAL ANA 4.001 -1,59
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.059 1,11
    BIST MADENCİLİK 1.280 -1,40
    BIST HİZMETLER 1.160 0,98
    BIST ELEKTRİK 84 1,39
    BIST ULAŞTIRMA 1.687 -0,32
    BIST TURİZM 279 -0,06
    BIST TİCARET 3.537 1,61
    BIST İLETİŞİM 409 1,22
    BIST SPOR 946 0,25
    BIST İNŞAAT 1.419 -0,58
    BIST MALİ 1.509 1,00
    BIST BANKA 1.501 1,16
    BIST SİGORTA 5.827 -1,20
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 940 0,21
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.238 0,84
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 658 1,57
    BIST TEKNOLOJİ 1.850 0,18
    BIST BİLİŞİM 706 0,58
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.204 1,47

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    Haberler Ekonomi Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde rekor seviye: 1.410,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışı