Serbest piyasada döviz kurlarındaki alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7140 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4950 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Aralık canlı döviz kurları son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,7440
|7,7450
|7,6500
|7,6510
|Avro
|9,4940
|9,4950
|9,3690
|9,3700
|Sterlin
|10,5090
|10,5620
|10,3210
|10,3730
|İsviçre Frangı
|8,7460
|8,7890
|8,6240
|8,6670
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7140
|7,7940
|7,6200
|7,7000
|Avro
|9,4540
|9,5340
|9,3290
|9,4090
|Sterlin
|10,4490
|10,6590
|10,2610
|10,4710
ALTININ KİLOGRAMI 465 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 463 bin 500 lirayı, en yüksek ise 469 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 395 milyon 157 bin 802,33 lira, işlem miktarı ise 845,53 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 401 milyon 495 bin 59,96 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 396 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 13.676 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 6.556 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 5.534 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 azalışla 8.097 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 21.937 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.2261 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların uygulamaya alınabileceğine ilişkin güçlenen beklentilerle Avrupa borsalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.
Bugün, Almanya'da Ifo endeksleri ile ABD'de cari işlemler hesabı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Brexit'e ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini aktardı.
ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ GERİLEDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ), dün başlayan ve bugün sona eren para politikası kurulu toplantısında, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeme kararı aldı.
Parasal gevşeme çerçevesini daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmek için atılacak adımlar üzerinde çalışmaya başlayacağını ve bulguları gelecek yılın mart ayında yayınlayacağını bildiren banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında finansmanı desteklemeye yönelik geliştirdiği özel finansman programlarının uygulama süresini de 6 ay uzatarak son tarihi Eylül 2021 olarak revize etti.
BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın zaman alacağını ancak bu hedefe varma konusundaki taahhütlerini değiştirmeyi düşünmediklerini vurgulayarak, "Kovid-19'un fiyatlar üzerindeki etkisini yakından izliyoruz. Faiz eğrisi yönetimi ve varlık alımı gibi çeşitli adımları değerlendirecek, gerekirse daha fazla gevşemekte tereddüt etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan çekirdek enflasyon ekimde yıllık yüzde 0,9 ile beklentiler doğrultusunda geriledi.
Gelişmelerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak günü 26.763 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 103,4 seviyelerine yükseldi.
Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 3.395 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselerek 2.772 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 46.746 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 26.420 puanda seyrediyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüzde 0.00-0.25 düzeyinde sabit tutmasının ardından 1,880 - 1,890 dolar aralığına yükselen altın fiyatları bu düzeyde yatay hareket ederken, ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerle, Brent petrol de 51 doların üzerinde tutunuyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.56 düşüşle 51.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.47 düşüşle 48.35 dolar,
- altın yüzde 0.20 düşüşle 1,880.69 dolar,
- gümüş yüzde 1.05 düşüşle 25.71 dolar,
- bakır yüzde 1.60 artışla 7,939.00 dolar,
- platin yüzde 1.06 düşüşle 1,036.74 dolar,
- paladyum yüzde 0.19 artışla 2,343.72 dolar düzeyindeydi.