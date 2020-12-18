Serbest piyasada döviz kurlarındaki alış satış fiyatları piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7140 liradan, avro 9,4480 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7450 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4950 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Aralık canlı döviz kurları son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?