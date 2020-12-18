Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 100 bin dolar üzeri döviz ve 100 gram üzeri altın işlemlerinde uygulanan bir iş günü süreli valör uygulamasını geçtiğimiz hafta kaldırdı. 20 Mayıs 2019 tarihinden bu yana gerçek kişilerin günlük 100 bin dolar ve üzerinde döviz alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılması ve/veya kullanıma açılması/ fiziki teslimatı bir iş günü valörlü olarak gerçekleştiriliyordu. Uygulama ile döviz alımlarında tutarın ilgili hesaba aktarılması bir iş günü sonra oluyordu. Bu yıl Mayıs ayında alınan bir başka kararla da gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde valör uygulaması getirilmişti. Döviz ve altın alımında geçerli olan bu bir günlük valör uygulaması, geçtiğimiz hafta BDDK'nın yapmış olduğu duyuruyla birlikte kaldırıldı.

KAMBİYO VERGİSİ DE BİNDE 2'YE GERİLEDİ

Döviz ve altın işlemlerinde valör uygulamasının kalkması normalleşme kapsamındaki adımların sonuncusu olarak kaydedildi.

Eylül ayında da döviz ve altın alım işlemlerinde uygulanan yüzde 1'lik kambiyo vergisi, binde 2'ye düşürülmüştü.