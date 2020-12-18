Araba, mobilya ve elektrikli eşya alacaklara üzücü haber: Kredi kartı taksit sayısı ve taşıt kredisi vade süresi düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuyum, elektronik, mobilyada kredi kartı taksit sayılarının düşürülmesine karar verdi. Ayrıca BDDK'dan yapılan açıklamada taşıt kredisinde vade düzenlemesine gidildiği, artık kredilerin en fazla 36 ay vade ile verileceği bildirildi.
TAŞIT KREDİSİNDE VADE SAYISI DÜŞTÜ
Yeni düzenlemeye göre taşıt kredisinde de vade sayısı düşürüldü. Daha önce 48 ay vadeye kadar verilen taşıt kredisi 36 aya kadar çekildi. Artık araba almak için kredi çekecek vatandaşlara 3 yıla kadar kredi verilebilecek.
İşte BDDK'dan yapılan açıklama
Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;
- Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,
- Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,
- Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;
- Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,
- Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,
- Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine, karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Taksit süresi/kredi vade sınırı (Eski) Taksit süresi/kredi vade sınırı (Yeni)
Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 6
Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya(1) 6 4
Mobilya ve elektrikli eşya(2) 18 12
Nihai fatura değeri 300 bin TL'nin üzerindeki taşıt alımlarında kredi vade sınırı 48 36
Nihai fatura değeri 750 bin TL'nin üzerindeki taşıt alımlarında kredi vade sınırı 48 24
Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 36
(1)Elektronik eşya: Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb. (Bilgisayar ve tablet bu kategoriye dahil değildir.)
(2)Elektrikli eşya: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.
BDDK'nın Görev, Yetki ve Sorumlulukları
BDDK'nın görevleri, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nda düzenlenmiştir. Genel bir çerçevede görevleri; denetime tabi kuruluşların faaliyetlerini denetlemek, kredi sisteminin etkin çalışmasını sağlamak, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için çaba sarf etmek, finansal piyasaların gelişmesi ve istikrarı için faaliyetlerde bulunmak şeklinde sayılabilir.
BDDK; bankalar, finansal holding şirketleri ile banka dışı bazı kuruluşların faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimi ve tasfiyelerini düzenler, uygular. Bu faaliyetlerin uygulanmasını izler ve denetler. Uluslararası muadil kurumların da katıldığı mali, iktisadi ve mesleki teşekküllere üye olan BDDK, yabancı ülkelerle görev ve yetki alanına giren hususlarda mutabakat zaptı imzalar.
BDDK; finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve korunması için önemli bir görev üstlenmiştir. Kredi sisteminin etkin çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacını güden BDDK, işbirliği içindeki finansal kuruluşlar için piyasalara ilişkin politikalar geliştirir.
BDDK; 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 93. Maddesi uyarınca Kanun'un uygulanması için yönetmelikler ve tebliğler çıkarmaya yetkilidir. Düzenleme faaliyetleri yetkileri çerçevesinde, ulusal düzenlemeleri uluslararası standartlara uygun hale getirir. Avrupa Birliği (AB) Direktifleri, Basel-II ve Uluslararası Muhasebe Standartları'nı uygular.
BDDK; bankacılığa ilişkin yönetmelik ve tebliğleri hazırlar. İhtiyaçlara göre mevzuatlarda değişiklik yapabilir. Düzenleme faaliyetlerine ilişkin tereddüt oluşması halinde görüş bildirerek çözüme katkıda bulunur.