Araba, mobilya ve elektrikli eşya alacaklara üzücü haber: Kredi kartı taksit sayısı ve taşıt kredisi vade süresi düştü

- Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

- Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

- Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine, karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.