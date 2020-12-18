Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma

Son dakika dolar ve euro fiyatları! Koronavirüs salgını sürecinde inişli çıkışlı grafiklerini sürdürmesi nedeniyle pek çok kişi tarafından dolar ve euro fiyatları araştırılıyor. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Haberimizde, dolar kuru, euro kuru ve TL karşısındaki değişimleri yer almaktadır. İşte, 18 Aralık Cuma tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...