Dolar kaç TL? Dolar ve euro kuru bugün ne kadar oldu? 18 Aralık 2020 Cuma

Son dakika dolar ve euro fiyatları! Koronavirüs salgını sürecinde inişli çıkışlı grafiklerini sürdürmesi nedeniyle pek çok kişi tarafından dolar ve euro fiyatları araştırılıyor. Peki, dolar ve euro bugün ne kadar oldu? Haberimizde, dolar kuru, euro kuru ve TL karşısındaki değişimleri yer almaktadır. İşte, 18 Aralık Cuma tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...
18 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR?
Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 18 Aralık Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...
Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,7129 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.18 hareketlilik oldu.
DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,7164 TL
DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,7095 TL
BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Euro önceki kapanışını 9,4511 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -0,04 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 18 Aralık 2020 Cuma euro kaç lira?
EURO SATIŞ FİYATI:9,4544 TL
EURO ALIŞ FİYATI: 9,4479 TL
İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,4402 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -0.14 hareketlilik oldu. Peki 18 Aralık 2020 Cuma sterlin kaç lira?
STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,4467 TL
STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,4338 TL