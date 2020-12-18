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    • Ekonomi
    • 18.12.2020 10:08
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    • 18.12.2020 10:44
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    ! BDDK'dan ve kredi taksit sayılarına sınırlama! Altın, mobilya ve elektronik alışverişlerinde yeni dönem

    haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kuyum, elektronik, mobilyada taksit sayılarının düşürülmesine karar verdi.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada kuyum, elektronik ve mobilya sektörlerinden kredi kartı ile yapılacak alışverişlerin taksitlerinde yeni sınırlama getirildiği duyuruldu.

    İşte BDDK'dan yapılan açıklama
    Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve 9322 sayılı Kararı ile;

    Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;

    - Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya,

    - Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya,

    - Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirilmesine,

    Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;

    - Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

    - Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan yirmi dört aya,

    - Taşıt teminatlı kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya indirilmesine,

    karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Taksit süresi/kredi vade sınırı (Eski) Taksit süresi/kredi vade sınırı (Yeni)
    Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda 8 6
    Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya(1) 6 4
    Mobilya ve elektrikli eşya(2) 18 12
    Nihai fatura değeri 300 bin TL'nin üzerindeki taşıt alımlarında kredi vade sınırı 48 36
    Nihai fatura değeri 750 bin TL'nin üzerindeki taşıt alımlarında kredi vade sınırı 48 24
    Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırı 48 36
    (1)Elektronik eşya: Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb. (Bilgisayar ve tablet bu kategoriye dahil değildir.)
    (2)Elektrikli eşya: Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! BDDK'dan kredi kartı ve kredi taksit sayılarına sınırlama! Altın, mobilya ve elektronik alışverişlerinde yeni dönem