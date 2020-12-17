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    • 17.12.2020 09:14
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    SON DAKİKA HABERİ: 1 kaç TL? Tam, çeyrek, fiyatı bugün ne kadar oldu? | Perşembe son dakika altın fiyatları

    Binlerce yatırımcı tarafından Perşembe altın fiyatları takip ediliyor. Öte yandan, altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün piyasaların merakla beklediği toplantısı gerçekti ve alınan kararda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Toplantı sonrası altın ve piyasasında nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki,17 Aralık Perşembe , , ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? | 17 Aralık Perşembe son dakika altın fiyatları!

    Son dakika haberi: Binlerce yatırımcı tarafından 17 Aralık Çarşamba altın fiyatları takip ediliyor. Öte yandan, Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün piyasaların merakla beklediği Fed toplantısı gerçekti ve alınan kararda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Toplantı sonrası altın ve döviz piyasasında nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki,17 Aralık Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın Alış: 467,34 Satış: 467,45

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın Alış: 756,70 TL'den Satış: 765,40 TL'den satışa sunuluyor.

    CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

    Cumhuriyet altını alış: 3.022,10

    Cumhuriyet altını satış: 3.049,50

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış: 1.513,40

    Yarım altın satış: 1.529,40

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış: 3.077,12

    Tam altın satış: 3.154,79

    ATA ALTIN NE KADAR?

    Ata altın alış: 3.094,21

    Ata altın satış: 3.135,40
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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA HABERİ: 1 gram altın kaç TL? Tam, çeyrek, yarım altın fiyatı bugün ne kadar oldu? | 17 Aralık Perşembe son dakika altın fiyatları