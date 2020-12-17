Son dakika haberi: Binlerce yatırımcı tarafından 17 Aralık Çarşamba altın fiyatları takip ediliyor. Öte yandan, Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Dün piyasaların merakla beklediği Fed toplantısı gerçekti ve alınan kararda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Toplantı sonrası altın ve döviz piyasasında nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Peki,17 Aralık Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: