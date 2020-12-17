Uygun faizli kampanyalarla öne çıkan sıfır otomobiller nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında işler durgunlaştı. Her yıl sonunda olan kampanyalar nedeniyle sıfır otomobillere rağbet artıyor. 50 bin lira civarında nakitle sıfır otomobil almak mümkün hale geldi.



2020 model araçlar için son günler yaklaşırken 2021 model araçların da zamlı olarak satışa çıkması bekleniyor. 2020 model otomobil stoklarını eritmek isteyen markalar uygun kampanyalarla ve fiyatlarını düşürerek satışlarını artırıyor.



PAZARLIK EDİN

Sıfır otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle bayilerle sıkı pazarlık edilmesi gerekiyor. Yakın şehirlerdeki diğer bayiler de aranarak fiyat alınması avantaj sunuyor. Zorunlu aksesuarla satış yapmaya çalışan bayileri markalara bildirerek fiyatlarda düşüş sağlayabilirsiniz. Hürriyet'te yer alan habere göre, Otomobili teslim alırken mutlaka bayiden hediye talep edin. Park sensörü, bagaj havuzu gibi basit ürünleri otomobilinize taktırabilirsiniz.



İşte en ucuz otomobiller: