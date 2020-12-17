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    • 17.12.2020 09:08
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    Son dakika: 50 bin lira peşinatla fırsatı! İşte en ucuz ler!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken piyasası, markaların ler için uyguladığı uygun faizler ile durgunlaştı. Her yılın son ayında yapılan kampanyalar araç almak isteyenlerin lere rağbetini artırıyor. Bu kapsamda 50 bin lira nakitle bile sıfır otomobil alınabiliyor. İşte en ucuz sıfır otomobiller…

    Uygun faizli kampanyalarla öne çıkan sıfır otomobiller nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında işler durgunlaştı. Her yıl sonunda olan kampanyalar nedeniyle sıfır otomobillere rağbet artıyor. 50 bin lira civarında nakitle sıfır otomobil almak mümkün hale geldi.

    2020 model araçlar için son günler yaklaşırken 2021 model araçların da zamlı olarak satışa çıkması bekleniyor. 2020 model otomobil stoklarını eritmek isteyen markalar uygun kampanyalarla ve fiyatlarını düşürerek satışlarını artırıyor.

    PAZARLIK EDİN
    Sıfır otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle bayilerle sıkı pazarlık edilmesi gerekiyor. Yakın şehirlerdeki diğer bayiler de aranarak fiyat alınması avantaj sunuyor. Zorunlu aksesuarla satış yapmaya çalışan bayileri markalara bildirerek fiyatlarda düşüş sağlayabilirsiniz. Hürriyet'te yer alan habere göre, Otomobili teslim alırken mutlaka bayiden hediye talep edin. Park sensörü, bagaj havuzu gibi basit ürünleri otomobilinize taktırabilirsiniz.

    İşte en ucuz otomobiller:

    Audi A3

    421 bin 355 lira

    BMW 118i

    401 bin 300 lira

    Citroen C-Elysee

    192 bin 500 lira

    Dacia Sandero

    158 bin 900 lira

    Fiat Egea

    123 bin 900 lira

    Honda Civic Sedan

    231 bin 200 lira

    KIA Rio

    139 bin 400 lira

    Mercedes A180

    386 bin lira

    Peugeot 208

    192 bin 500 lira

    Renault Clio (Eski kasa)

    137 bin 900 lira

    Seat Ibiza

    161 bin 500 lira

    Toyota Corolla

    190 bin 900 lira

    Volkswagen Polo

    187 bin 300 lira

    Hyundai i10

    141 bin 600 lira
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    Haberler Ekonomi Son dakika: 50 bin lira peşinatla sıfır otomobil fırsatı! İşte en ucuz sıfır otomobiller!