Uygun faizli kampanyalarla öne çıkan sıfır otomobiller nedeniyle ikinci el otomobil piyasasında işler durgunlaştı. Her yıl sonunda olan kampanyalar nedeniyle sıfır otomobillere rağbet artıyor. 50 bin lira civarında nakitle sıfır otomobil almak mümkün hale geldi.
2020 model araçlar için son günler yaklaşırken 2021 model araçların da zamlı olarak satışa çıkması bekleniyor. 2020 model otomobil stoklarını eritmek isteyen markalar uygun kampanyalarla ve fiyatlarını düşürerek satışlarını artırıyor.
PAZARLIK EDİN
Sıfır otomobillerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle bayilerle sıkı pazarlık edilmesi gerekiyor. Yakın şehirlerdeki diğer bayiler de aranarak fiyat alınması avantaj sunuyor. Zorunlu aksesuarla satış yapmaya çalışan bayileri markalara bildirerek fiyatlarda düşüş sağlayabilirsiniz. Hürriyet'te yer alan habere göre, Otomobili teslim alırken mutlaka bayiden hediye talep edin. Park sensörü, bagaj havuzu gibi basit ürünleri otomobilinize taktırabilirsiniz.
İşte en ucuz otomobiller:
Audi A3
421 bin 355 lira
BMW 118i
401 bin 300 lira
Citroen C-Elysee
192 bin 500 lira
Dacia Sandero
158 bin 900 lira
Fiat Egea
123 bin 900 lira
Honda Civic Sedan
231 bin 200 lira
KIA Rio
139 bin 400 lira
Mercedes A180
386 bin lira
Peugeot 208
192 bin 500 lira
Renault Clio (Eski kasa)
137 bin 900 lira
Seat Ibiza
161 bin 500 lira
Toyota Corolla
190 bin 900 lira
Volkswagen Polo
187 bin 300 lira
Hyundai i10
141 bin 600 lira