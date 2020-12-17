1 Ocak'tan itibaren yeni dönem Resmi Gazete'de yayımlandı! Ödenecek ücretler açıklandı!

İthalat; Gümrük Vergisi aslında bir vergi grubunun adıdır. Gümrük Vergisi adı ile direk bir vergi çeşidi olduğu gibi ithalat işlemlerinde alınan İlave Gümrük Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Dampinge Karşı Alınan Vergi (ani-damping) gibi vergilerde Gümrük Vergisi tanımı içerisinde yer almaktadır.

İthal edilecek bir ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna göre bu vergilerin tamamı ya da bazıları alına bilir veya hiçbiri alınmayabilir.