

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"Kripto para birimlerinin âdemi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır.

"Kripto para türleri kullanılarak hâlihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

"Motorlu Taşıt Endüstrisi: Araç üretimi ile ilgilenen firmalar da kripto para teknolojisini kullanmaya başlamış olup, bu konudaki öncülerden bir tanesi ünlü girişimci Elon Musk tarafından kurulan Tesla firmasıdır. 2013 yılının Aralık ayında 91,4 Bitcoin karşılığında ilk Tesla S Modeli satılmış olup bu uygulamayı Avrupa'da izleyen şirket ise Lamborghini'dir. 2014 yılında şirketin en ünlü modellerinden biri olan Lamborghini Gallardo LP 550–2 Coupe modeli 216,8 Bitcoin karşılığında satılmıştır.