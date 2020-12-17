Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.12.2020 13:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 13:59
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Perşembe da en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? (BIST 100) En çok yükselen ilk 20

    Son dakika haberi... istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 belli oldu. Buna göre ve Traktör hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,51 oranında yükselerek 15,46'dan işlem gördü. Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    17 Aralık Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Tümosan Motor ve Traktör 15,46 14,38 7,51
    Halk GMYO 3,66 3,47 5,48
    ARD Bilişim Teknolojileri 45,60 43,48 4,88
    İpek Doğal Enerji 12,71 12,15 4,61
    Çelebi 101,70 97,75 4,04
    Pegasus 70,25 68,00 3,31
    Albaraka Türk 2,00 1,94 3,09
    Aygaz 14,78 14,34 3,07
    Logo Yazılım 121,80 118,60 2,70
    Good-Year 7,76 7,56 2,65
    Koza Madencilik 14,38 14,03 2,49
    Türk Telekom 8,32 8,13 2,34
    Koza Altın 81,55 79,90 2,07
    Alarko Holding 6,81 6,68 1,95
    İndeks Bilgisayar 16,49 16,19 1,85
    Kordsa Teknik Tekstil 15,32 15,05 1,79
    Netaş Telekomünikasyon 20,72 20,36 1,77
    Türk Hava Yolları 12,90 12,69 1,65
    Borusan Mannesmann 20,18 19,86 1,61
    Sasa Polyester 19,37 19,08 1,52

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Türk Hava Yolları 744.211.867
    Garanti Bankası 729.784.655
    Pegasus 645.549.167
    İş GMYO 477.023.547
    Şişe Cam 459.282.217
    Odaş Elektrik 359.309.360
    Turkcell 341.162.639
    İş Finansal Kiralama 283.938.421
    Tümosan Motor ve Traktör 276.457.428
    Petkim 257.129.822
    Kardemir (D) 247.242.072
    Tüpraş 224.292.746
    İpek Doğal Enerji 197.306.047
    ASELSAN 177.687.317
    Türk Telekom 177.368.470
    Arçelik 176.135.139
    Yapı ve Kredi Bankası 163.625.338
    Doğan Holding 163.053.443
    Akbank 162.514.998
    Vakıflar Bankası 159.708.869

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: 17 Aralık Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 hisse senedi