Bankaların kredi faiz oranları... 17 Aralık 2020 Perşembe ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları!

Bankaların kredi faiz oranları her gün merakla araştırılıyor, faiz oranları bankalara göre ve tarihlere göre değişiklik gösterebiliyor. Bu noktada 17 Aralık 2020 Perşembe ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Ev ya da araba alma hayali kuran ya da iş kurmak, borç ödemek, daha başka ihityaçlar için çekilen kredi oranları ve faizleri büyük önem taşıyor. Bankalara göre güncel ihtiyaç, taşıt ve konut faiz oranlarını haberimizin içeriğinde derledik.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.52 (Yeni yıl kampanyası)
Taşıt kredisi: 1.48
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.41
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.07
GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49